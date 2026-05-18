В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой

Согласно сообщениям китайских СМИ, «первый в мире» подводный дата-центр, стартовавший в июне 2025 года, на прошлой неделе перешёл в полноценную коммерческую эксплуатацию после успешных первоначальных испытаний. Строительство этого центра обработки данных (ЦОД) на глубине 35 метров обошлось в $226 млн. Объект мощностью 24 МВт вмещает почти 2000 серверов с пассивным охлаждением океанской водой.

Расположенный у побережья особого района Линган в Шанхае, дата-центр стоимостью $226 млн был построен и управляется в рамках партнёрства между правительством Китая, компанией HiCloud Technology и китайскими телекоммуникационными компаниями. Этот объект мощностью 24 МВт вмещает почти 2000 серверов и, как ожидается, будет обрабатывать задачи искусственного интеллекта, аннотирования больших данных и инфраструктуры 5G.

В отличие от традиционных наземных ЦОД, которые в значительной степени полагаются на промышленные чиллеры и большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для отвода избыточного тепла, Шанхайский ЦОД использует морскую воду для пассивного охлаждения оборудования. Серверы заключены в герметичные, устойчивые к высокому давлению подводные модули, развёрнутые на глубине около 35 метров, где температура океана стабильна.

Китайские СМИ сообщают, что подводный дата-центр достигает коэффициента энергоэффективности (Power Usage Effectiveness, PUE) ниже 1,15, что выводит его в число самых энергоэффективных крупных ЦОД, находящихся в эксплуатации. Традиционные корпоративные ЦОД в основном демонстрируют PUE около 1,5 или выше, то есть существенная часть потребляемой электроэнергии идёт на охлаждение и поддержку инфраструктуры, а не на сами вычисления.

Новый ЦОД отражает стремление Китая к прямой интеграции возобновляемой энергии в цифровую инфраструктуру. Он подключён к расположенным поблизости морским ветровым электростанциям, что позволяет обеспечить значительную часть потребности в электроэнергии непосредственно из возобновляемых источников.

Подводные ЦОД ставят своих создателей перед серьёзными инженерными и эксплуатационными проблемами, среди которых коррозия, высокое давление, надёжность подводных коммуникаций и сложность технического обслуживания. Поэтому операторы в значительной степени полагаются на герметичные модульные конструкции, системы удалённого мониторинга и дублированную инфраструктуру, снижающую необходимость физического вмешательства.

Шанхайский подводный ЦОД является продолжением более ранних экспериментальных разработок, таких как проект Microsoft Natick, в рамках которого тестировались подводные капсулы для ЦОД у берегов Шотландии и Калифорнии. Хотя Microsoft прекратила коммерческую реализацию программы, испытания показали, что подводное развёртывание может обеспечить пониженный уровень отказов оборудования.

В мире продолжают появляться проекты ЦОД, использующих энергию океана и охлаждаемых морской водой. Например, стартап Panthalassa разрабатывает плавучие дата-центры, предназначенные для работы вдали от берега. Они будут использовать океанскую воду для пассивного охлаждения и получить электроэнергию от бортовых возобновляемых источников.

Теги: дата-центр, подводный, пассивное охлаждение, возобновляемая энергия, китай
