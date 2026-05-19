В условиях дефицита Intel активнее продвигает процессоры, выпускаемые по новейшей технологии 18A

Не секрет, что высокий спрос на серверные процессоры Intel позволил компании выгодно реализовать даже залежалые партии продукции, но одновременно он создаёт дефицит чипов в смежных сегментах рынка. Производитель пытается насытить рынок процессоров для ПК, используя для этого свою передовую технологию 18A.

Источник изображения: Intel

Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на опрошенные отраслевые источники. Intel якобы начала активно продвигать новейшие процессоры для ПК и ноутбуков, выпускаемые по технологии 18A, поскольку они от дефицита страдают в меньшей мере, чем продукция, изготавливаемая по более зрелым техпроцессам типа Intel 7. Потребительские процессоры семейств Panther Lake и Wildcat Lake страдают от дефицита значительно меньше, чем выпускаемые по более зрелым технологиям.

Дело в том, что в сфере выпуска продукции по технологии Intel 7 компания отдаёт приоритет насыщению серверного рынка и сегмента промышленных ПК, поэтому соответствующие потребительские процессоры выпускаются в значительно меньших количествах. Кроме того, часть кристаллов для процессоров типа Arrow Lake выпускается для нужд Intel компанией TSMC, и у последней загрузка тоже велика, поэтому предложить клиентам дополнительные партии таких процессоров Intel просто не в силах.

Даже сегмент компонентов для средств промышленной автоматизации в этой ситуации начинает конкурировать с потребительским рынком. Процессоры Intel для промышленного применения позволяют компании при прочих равных зарабатывать на 20 % больше с каждого проданного чипа, поэтому приоритет в поставках смещён явно не в пользу потребительского сектора.

Выпускаемые по технологии Intel 18A потребительские процессоры оказываются более дорогими, хотя и предлагают более высокие характеристики. Некоторым производителям ноутбуков становится сложно оправдать их закупку, но особого выбора Intel им не оставляет. Передовые процессоры порой продаются в нагрузку к более зрелым, как отмечают клиенты Intel. Производители ПК вынуждены адаптировать дизайн своих изделий под новые процессоры, но такая подготовка порой занимает до трёх месяцев, и это лишь усугубляет дефицит. В прошлом году производители ПК предложили ряд моделей на основе процессоров, выпускаемых по технологии 18A, но это в большей степени было уступкой в адрес Intel, а теперь она буквально заставляет их переходить на более современные и дорогие процессоры.

Производители ПК утверждают, что дефицит центральных процессоров сейчас бьёт по бизнесу сильнее, чем дефицит памяти. Если объём последней можно уменьшить при изготовлении компьютера, то продать его без центрального процессора невозможно, особенно если речь идёт о ноутбуках. Intel продолжает контролировать более 70 % рынка x86-совместимых процессоров для ПК по итогам прошлого квартала, как гласит статистика Mercury Research. Все описанные выше явления неизбежно приведут к снижению спроса на ПК из-за роста цен, так что отчасти проблема дефицита ослабнет, но не будет решена полностью. Некоторые эксперты ожидают, что спрос на ПК в этом году упадёт на 15 %.

Теги: intel, intel 18a, panther lake, wildcat lake, рынок пк
