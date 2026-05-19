Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Европа снова хочет свой «Шаттл» — францу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия

Не секрет, что Европа сдала позиции в космической гонке, но европейские компании не теряют надежды вернуть утраченные позиции. Этому могут помочь космопланы (шаттлы), мода на которые возвращается на фоне ввода в эксплуатацию многоразовых ракет. Год назад о запуске проекта космоплана сообщила французская Dassault Aviation, а на днях в проект вошла немецкая OHB SE и ведутся переговоры с другими компаниями из ЕС. Проект становится общеевропейским.

Источник изображения: Dassault Aviation

Источник изображения: Dassault Aviation

Как стало известно из совместного пресс-релиза компаний, Dassault Aviation и OHB SE вместе создадут версию космоплана VORTEX-S и предпримут усилия, чтобы Европейское космическое агентство (ESA) взяло проект под своё крыло. Французская Dassault Aviation будет заниматься проектированием и производством собственно космоплана, а OHB SE создаст служебный (сервисный) модуль для сопряжения шаттла с ракетой-носителем и реализации других возможностей.

Аппарат VORTEX-S будет примерно на треть меньше других запланированных версий шаттла: транспортного VORTEX-C и пилотируемого VORTEX-H (они будут иметь длину 12 м и размах крыльев 7 м). Крылья не будут складываться, поэтому шаттл проектируется для запуска на ракете без обтекателя.

Аппарат позиционируется как многоцелевая орбитальная платформа нового поколения, способная выполнять транспортные миссии к орбитальным станциям, автономные полёты в свободном режиме, инспекцию спутников и потенциально военные задачи. После выполнения задания на орбите космоплан сможет приземляться на обычные взлётно-посадочные полосы, возвращая на Землю хрупкие грузы в герметичном отсеке со щадящим ускорением до 2g.

По своей архитектуре VORTEX ближе к американским космопланам Boeing X-37B и Dream Chaser, чем к классическому Space Shuttle. В официальных материалах Dassault говорится о двойном назначении платформы: научном и военном. Среди задач называются транспортировка грузов, обслуживание спутников на орбите, предварительное размещение оборудования в космосе и «интервенционные операции» в орбитальной среде.

Разработка будет идти поэтапно. Первой фазой станет демонстратор VORTEX-D — уменьшенный экспериментальный аппарат для проверки аэродинамики (в масштабе 1:3), теплозащиты и орбитальных манёвров. В апреле 2026 года Dassault выбрала испанскую компанию Arkadia Space для создания двигательной установки демонстратора. Сообщается, что система будет использовать орбитальные двигатели малой тяги для коррекции орбиты и управления положением аппарата.

На следующем этапе должен появиться полноразмерный VORTEX-S, рассчитанный на регулярные полёты. Европейские аналитики рассматривают проект как попытку ЕС восстановить утраченные после закрытия программы Hermes опыт и знания в области многоразовых орбитальных самолётов и снизить зависимость от американских космических систем. Вероятно, первый космический полёт демонстратора состоится в 2028 году. Грузовая и пилотируемая версии должны появиться после середины 2030-х годов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае впервые в мире испытали самолёт на водородном ДВС
Самолёт без рулей X-65 от дочки Boeing стал на шаг ближе к полёту — он будет управляться струями воздуха
NASA признало злополучный полёт Boeing Starliner инцидентом высшей категории — как катастрофы «Шаттлов»
Первый полёт Starship V3 в рамках программы Flight 12 перенесён на 20 мая
SpaceX Dragon доставил на МКС очередную партию грузов и оборудования
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня
Теги: шаттл, космоплан, европейцы
шаттл, космоплан, европейцы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Xbox открыла портал Xbox Player Voice для сбора отзывов — игроки требуют эксклюзивы и бесплатный мультиплеер 27 мин.
«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут 34 мин.
«Базис» впервые стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике 3 ч.
Конференция Apple WWDC 2026 начнётся 8 июня, уделив особое внимание искусственному интеллекту 6 ч.
Google запустил масштабное обновление иконок своих сервисов — они станут более индивидуальными 6 ч.
Илон Маск проиграл суд против OpenAI — присяжные сочли претензии просроченными 6 ч.
Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis 12 ч.
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде 15 ч.
«Одно из самых весёлых игровых событий года»: приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight понравился критикам 16 ч.
NVIDIA представила платформу Fleet Intelligence для мониторинга парка ИИ-ускорителей 16 ч.
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей 25 мин.
NextEra Energy купит Dominion Energy, превратившись в крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию 50 мин.
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд 2 ч.
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10 2 ч.
Baikal обещает к 2030 году выпустить «основу суверенных дата-центров» — отечественные ИИ-чипы, совместимые с Nvidia CUDA 2 ч.
Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия 2 ч.
Энергия как услуга: Hitachi и X LABS займутся созданием гигаваттных энергетических парков для ИИ ЦОД 3 ч.
Компактный планшет Huawei MatePad Mini стал доступен для предзаказа в России 3 ч.
Intel не хватает старых процессоров — производители ПК вынуждены переходить на дорогие чипы 18A 4 ч.
Учёные получили водород из воды без драгоценных металлов в катализаторах 4 ч.