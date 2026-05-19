Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия

Не секрет, что Европа сдала позиции в космической гонке, но европейские компании не теряют надежды вернуть утраченные позиции. Этому могут помочь космопланы (шаттлы), мода на которые возвращается на фоне ввода в эксплуатацию многоразовых ракет. Год назад о запуске проекта космоплана сообщила французская Dassault Aviation, а на днях в проект вошла немецкая OHB SE и ведутся переговоры с другими компаниями из ЕС. Проект становится общеевропейским.

Как стало известно из совместного пресс-релиза компаний, Dassault Aviation и OHB SE вместе создадут версию космоплана VORTEX-S и предпримут усилия, чтобы Европейское космическое агентство (ESA) взяло проект под своё крыло. Французская Dassault Aviation будет заниматься проектированием и производством собственно космоплана, а OHB SE создаст служебный (сервисный) модуль для сопряжения шаттла с ракетой-носителем и реализации других возможностей.

Аппарат VORTEX-S будет примерно на треть меньше других запланированных версий шаттла: транспортного VORTEX-C и пилотируемого VORTEX-H (они будут иметь длину 12 м и размах крыльев 7 м). Крылья не будут складываться, поэтому шаттл проектируется для запуска на ракете без обтекателя.

Аппарат позиционируется как многоцелевая орбитальная платформа нового поколения, способная выполнять транспортные миссии к орбитальным станциям, автономные полёты в свободном режиме, инспекцию спутников и потенциально военные задачи. После выполнения задания на орбите космоплан сможет приземляться на обычные взлётно-посадочные полосы, возвращая на Землю хрупкие грузы в герметичном отсеке со щадящим ускорением до 2g.

По своей архитектуре VORTEX ближе к американским космопланам Boeing X-37B и Dream Chaser, чем к классическому Space Shuttle. В официальных материалах Dassault говорится о двойном назначении платформы: научном и военном. Среди задач называются транспортировка грузов, обслуживание спутников на орбите, предварительное размещение оборудования в космосе и «интервенционные операции» в орбитальной среде.

Разработка будет идти поэтапно. Первой фазой станет демонстратор VORTEX-D — уменьшенный экспериментальный аппарат для проверки аэродинамики (в масштабе 1:3), теплозащиты и орбитальных манёвров. В апреле 2026 года Dassault выбрала испанскую компанию Arkadia Space для создания двигательной установки демонстратора. Сообщается, что система будет использовать орбитальные двигатели малой тяги для коррекции орбиты и управления положением аппарата.

На следующем этапе должен появиться полноразмерный VORTEX-S, рассчитанный на регулярные полёты. Европейские аналитики рассматривают проект как попытку ЕС восстановить утраченные после закрытия программы Hermes опыт и знания в области многоразовых орбитальных самолётов и снизить зависимость от американских космических систем. Вероятно, первый космический полёт демонстратора состоится в 2028 году. Грузовая и пилотируемая версии должны появиться после середины 2030-х годов.