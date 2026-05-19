Meta✴ принудительно переведёт 7000 сотрудников на должности в сфере ИИ

Компания Meta✴ не только уволит несколько тысяч сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта, но и переведёт значительное число работников на новые должности по тому же направлению. Об этом сообщили Reuters и New York Times.

Около 7000 сотрудников Meta✴ будут переведены в новые отделы, занимающиеся разработкой инструментов и приложений для ИИ, сообщила им в электронном письме глава отдела кадров Джанель Гейл (Janelle Gale). «Реструктуризация сделает компанию более продуктивной, а работу более плодотворной», — заявила топ-менеджер во внутренней служебной записке.

Новые подразделения будут иметь структуры, «изначально разработанные для ИИ»; в частности, на каждого сотрудника не будут приходиться столько же уровней руководства, как раньше. Получившим письмо работникам госпожа Гейл предписала в среду, 20 мая, работать из дома, и ожидать электронного письма от Meta✴ о возможных новых должностях — некоторые уже получили свои переводы. В этот же день некоторые получат уведомления об увольнении.

В конце апреля Meta✴ сообщила сотрудникам о сокращении 8000 рабочих мест и о закрытии 6000 вакансий. Эти меры Джанель Гейл связала с программой «по повышению эффективности работы компании» и стремлением компенсировать другие вложения. Во внутренней записке об этом не говорится, но, вероятно, подразумеваются расходы Meta✴ на технологии искусственного интеллекта. Компания сворачивает программу метавселенной, взамен которой намеревается построить центры обработки данных суммарной мощностью в несколько десятков гигаватт.

Только в этом году Meta✴ намеревается потратить от $115 млрд до $135 млрд — преимущественно на ИИ. По состоянию на конец 2025 года в компании работали около 78 000 сотрудников, увольнение 8000 из них означает сокращение штата на 10 %, и этим программа не ограничится. Уволенные получат выходное пособие в размере заработной платы за 16 недель плюс по две недели за каждый год работы в компании.