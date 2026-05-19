Meta✴ принудительно переведёт 7000 сотрудников на должности в сфере ИИ

Компания Meta не только уволит несколько тысяч сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта, но и переведёт значительное число работников на новые должности по тому же направлению. Об этом сообщили Reuters и New York Times.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Около 7000 сотрудников Meta будут переведены в новые отделы, занимающиеся разработкой инструментов и приложений для ИИ, сообщила им в электронном письме глава отдела кадров Джанель Гейл (Janelle Gale). «Реструктуризация сделает компанию более продуктивной, а работу более плодотворной», заявила топ-менеджер во внутренней служебной записке.

Новые подразделения будут иметь структуры, «изначально разработанные для ИИ»; в частности, на каждого сотрудника не будут приходиться столько же уровней руководства, как раньше. Получившим письмо работникам госпожа Гейл предписала в среду, 20 мая, работать из дома, и ожидать электронного письма от Meta о возможных новых должностях — некоторые уже получили свои переводы. В этот же день некоторые получат уведомления об увольнении.

В конце апреля Meta сообщила сотрудникам о сокращении 8000 рабочих мест и о закрытии 6000 вакансий. Эти меры Джанель Гейл связала с программой «по повышению эффективности работы компании» и стремлением компенсировать другие вложения. Во внутренней записке об этом не говорится, но, вероятно, подразумеваются расходы Meta на технологии искусственного интеллекта. Компания сворачивает программу метавселенной, взамен которой намеревается построить центры обработки данных суммарной мощностью в несколько десятков гигаватт.

Только в этом году Meta намеревается потратить от $115 млрд до $135 млрд — преимущественно на ИИ. По состоянию на конец 2025 года в компании работали около 78 000 сотрудников, увольнение 8000 из них означает сокращение штата на 10 %, и этим программа не ограничится. Уволенные получат выходное пособие в размере заработной платы за 16 недель плюс по две недели за каждый год работы в компании.

Теги: me, ии, реорганизация
