Microsoft признала, что плохие драйверы годами портили ноутбуки на Windows

На конференции Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) 2026 компания Microsoft официально объявила о радикальном изменении подхода к оценке стороннего ПО, и в первую очередь — драйверов компонентов. Качество работы драйверов будет оцениваться не только по аспекту отсутствия критических сбоев, но и по критериям энергоэффективности.

На протяжении десятилетий эталон качества драйверов для Windows был чрезвычайно низким: Microsoft оценивала их по телеметрии Windows Error Reporting (WER) и файлам дампов сбоев. Так, если драйвер видеокарты, звука или Bluetooth позволял Windows работать без критических сбоев, он считался «стабильным», подходил под базовые требования и устанавливался на миллионы машин по всему миру. На практике он, однако, мог вызывать значительный дискомфорт у пользователей, имея многочисленные скрытые проблемы. Например, это может быть большая задержка при отложенном вызове процедур (DPC), при котором некачественные сетевые драйверы подчас монополизируют циклы центрального процессора, вызывая потрескивания звука, снижение частоты кадров в играх и подвисания системы.

Наибольший ущерб старый механизм контроля качества драйверов принёс технологии Modern Standby. Она задумывалась как аналог режима ожидания на смартфонах, при котором маломощные компоненты периодически пробуждаются, чтобы принять электронную почту или обновить фоновые приложения. Но из-за плохой оптимизации контроллер накопителя или Wi-Fi мешают перейти процессору в энергоэффективное состояние, ноутбук продолжает разряжать аккумулятор, когда стоит без дела или спрятан в сумку — но поскольку он при этом не зависает, телеметрия сообщает, что всё в порядке, и драйвер считается исправным, хотя аккумулятор ноутбука разряжается без видимых причин.

В рамках новой «Инициативы по качеству драйверов» (Driver Quality Initiative — DQI) компания Microsoft решила закрыть эту лазейку. Критерии оценки качества драйверов будут расширены, теперь станут учитываться «стабильность, функциональность, производительность, а также энергопотребление и тепловое воздействие». Драйвер может быть признан некачественным просто потому, что из-за него слишком быстро разряжается аккумулятор, или вентиляторы охлаждения начинают работать на полную мощность, когда компьютер должен находиться в режиме ожидания.

Не соответствующие новым стандартам по времени автономной работы и теплоотводу устаревшие драйверы будут удаляться из каталога Windows, что предотвратит автоматическую установку неоптимизированного кода, способного нарушить работу исправно функционирующего ноутбука. Это стало особенно важным с появлением высокоэффективных Arm-процессоров, таких как Qualcomm Snapdragon X Elite, и чипов Intel Panther Lake, способных состязаться с процессорами на Apple MacBook.