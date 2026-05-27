Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC

Первое впечатление от вице-флагманской «красной» видеокарты нового поколения было двойственным. С технической точки зрения из Radeon RX 9070 получился достойный конкурент GeForce RTX 5070, особенно за счет объема видеопамяти, вот только российские цены больше располагали к покупке или «зеленых» ускорителей, или Radeon RX 9070 XT. К счастью для предтоповой модели AMD, со временем ситуация нормализовалась и теперь Radeon RX 9070 претендует на статус самого сбалансированного предложения в собственной ценовой категории.
⇡#Технические характеристики, цены
Герой обзора изначально работает на повышенных тактовых частотах: величины Game Clock и Boost Clock были увеличены с референсных 2 070 и 2 520 МГц до 2 210 и 2 700 МГц соответственно. А вот видеопамять объемом 16 Гбайт сохранила штатную пропускную способность 20,1 Гбит/с.
|Производитель
|AMD
|Acer
|Модель
|Radeon RX 9070
|Nitro Radeon RX 9070 OC
|Графический процессор
|Название
|Navi 48 XT
|Navi 48 XT
|Архитектура
|RDNA 4
|RDNA 4
|Техпроцесс, нм
|TSMC N4C
|TSMC N4C
|Число транзисторов, млрд
|53,9
|53,9
|Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц
|1 330 /2 070/2 520
|1 440 /2 210/2 700
|Шейдерные ALU (FP32)
|3 584 (7 168)
|3 584 (7 168)
|Блоки наложения текстур (TMU)
|224
|224
|Блоки операций растеризации (ROP)
|128
|128
|Ray Accelerators
|56
|56
|Объем Infinity Cache (L3), Мбайт
|64
|64
|Оперативная память
|Разрядность шины, бит
|256
|256
|Тип микросхем
|GDDR6 SGRAM
|GDDR6 SGRAM
|Пропускная способность на контакт, Гбит/с
|20,1
|20,1
|Общая пропускная способность, Гбайт/с
|643
|643
|Объем, Гбайт
|16
|16
|Производительность
|Пиковая производительность FP32, TFLOPS
|18,1 (36,1)
|19,4 (38,7)
|Производительность FP64/FP32
|1/32 (1/64)
|1/32 (1/64)
|Производительность FP16/FP32
|2/1
|2/1
|Прочее
|Шина PCI Express
|5.0 x16
|5.0 x16
|Интерфейсы вывода изображения
|DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b
|DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b
|TDP/TBP, Вт
|220
|Н/Д
При стоимости от 59 999 руб. видеокарта Acer Nitro является одной из самых недорогих разновидностей Radeon RX 9070 в российских интернет-магазинах. Вместе с тем и ценовая разница между двумя версиями Radeon RX 9070 (базовой и XT) сейчас намного больше, чем год тому назад, когда дебютировали «красные» ускорители нового поколения: старшая модель стоит не меньше 76 999 руб.
За GeForce RTX 5070 Ti придется отдать как минимум 87 499 руб., а вот GeForce RTX 5070 по цене 57 999 руб. является прямым конкурентом Radeon RX 9070, который сулит большую производительность в трассированных играх, но имеет меньший объем видеопамяти — 12 против 16 Гбайт. Вскоре после релиза этих видеокарт мы посвятили их сравнению отдельную статью, а сегодня на примере Acer Nitro Radeon RX 9070 OC проверим, не изменилась ли вместе с ценой и производительность этой модели в актуальных играх.
⇡#Конструкция
С виду Acer Nitro Radeon RX 9070 OC почти не отличается от одноименной версии Radeon RX 9070 XT, которую мы рассматривали в недавнем обзоре. Видеокарта занимает три слота расширения, а систему охлаждения обслуживают три вентилятора с диаметром крыльчатки 88 мм. Это хорошие новости, ведь энергопотребление Radeon RX 9070 даже по референсным спецификациям на 84 Вт меньше, чем у старшей модели, а значит, есть шанс, что и уровень шума окажется ниже. Никакой светодиодной подсветки у видеокарты нет.
Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной с решеткой для сквозного прохода воздуха.
А вот под кожухом системы охлаждения нашлись отличия Acer Nitro Radeon RX 9070 OC от версии XT: термотрубок, которые соединяют теплосъемник GPU с тремя блоками ламелей радиатора, здесь всего три штуки вместо шести. Микросхемы видеопамяти GDDR5 и силовые каскады VRM накрыты собственными пластинами, напрямую припаянными к оребрению.
Бэкплейт, даром что алюминиевый, не принимает участия в охлаждении PCB, ведь между пластиной и текстолитом нет термопрокладок.
⇡#Печатная плата
В основе Acer Nitro Radeon RX 9070 OC лежит такая же печатная плата, которую Acer использует в других продуктах на чипе Navi 48. Однако сниженное энергопотребление базовой версии Radeon RX 9070 позволило избавиться от третьего разъема дополнительного питания, а система питания содержит в общей сложности 14, а не 16 фаз. VRM по-прежнему укомплектован силовыми каскадами MP87993 с предположительным номиналом тока 90A под управлением двух ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2868A.
16 Гбайт видеопамяти набраны микросхемами SK hynix с маркировкой H56G42AS8DX014, которая указывает на штатную пропускную способность 20 Гбит/с.
Дублирующей микросхемы BIOS на печатной плате нет, а значит, возможность переключения между «производительной» и «тихой» прошивками не предусмотрена.
⇡#Тестовый стенд, методика тестирования
|Тестовый стенд
|CPU
|AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25)
|Материнская плата
|ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
|Оперативная память
|G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38)
|SSD
|Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт
|Блок питания
|Corsair AX1600i, 1600 Вт
|Система охлаждения CPU
|Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M)
|Корпус
|Открытый стенд
|Монитор
|GIGABYTE AORUS FO32U2P
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|ПО для GPU AMD
|Все видеокарты
|AMD Software Adrenalin Edition 26.2.12–6.3.1
|ПО для GPU NVIDIA
|Все видеокарты
|NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79–596.21
|Игры без трассировки лучей
|Игра
|API
|Метод тестирования
|Настройки графики
|Alan Wake 2
|DirectX 12
|OCAT, локация Bright Falls
|Макс. качество графики
|Assassin's Creed Shadows
|Встроенный бенчмарк
|Black Myth: Wukong
|Встроенный бенчмарк
|Cyberpunk 2077
|Встроенный бенчмарк
|F1 25
|Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь)
|Hogwarts Legacy
|OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts
|Horizon Zero Dawn Remastered
|Встроенный бенчмарк
|Red Dead Redemption 2
|Vulkan
|Встроенный бенчмарк
|Returnal
|DirectX 12
|Встроенный бенчмарк
|Total War: WARHAMMER III
|DirectX 11
|Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)
|Игры с трассировкой лучей
|Игра
|API
|Метод тестирования
|Настройки графики
|Масштабирование кадров
|AMD
|Intel
|NVIDIA
|Alan Wake 2
|DirectX 12
|OCAT, локация Bright Falls
|Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей
|FSR Balanced
|FSR Balanced
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Assassin's Creed Shadows
|Встроенный бенчмарк
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
|Black Myth: Wukong
|Встроенный бенчмарк
|Макс. качество графики и трассировки путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
|Cyberpunk 2077
|Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров)
|Макс. качество графики, трассировка путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|DOOM: The Dark Ages
|Vulkan
|Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest)
|Макс. качество графики и трассировки путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|F1 25
|DirectX 12
|Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь)
|Макс. качество графики, трассировка путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Hogwarts Legacy
|OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Returnal
|Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров)
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced
|XeSS Balanced
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.
Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.
⇡#Участники тестирования
В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:
- Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);
- Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);
- MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт);
- KFA2 ROCK(X) GeForce RTX 5070 Ti OC (2295/2497 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт);
Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.
⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон
По сравнению с одноименной версией Radeon RX 9070 XT герой обзора является куда менее прожорливой видеокартой — полная мощность обеих моделей под игровой нагрузкой составляет 269–270 и 343–344 Вт соответственно. В этом отношении Acer Nitro Radeon RX 9070 OC выигрывает и у GeForce RTX 5070, который потребляет 256 Вт.
|Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077)
|Видеокарта
|Настройки
|Средняя тактовая частота GPU, МГц
|Среднее напряжение питания GPU, В
|Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.)
|Растеризация
|Трассировка лучей
|Растеризация
|Трассировка лучей
|Растеризация
|Трассировка лучей
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт)
|
|2522
|2236
|0,85
|0,77
|2036 (47%)
|2047 (47%)
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (+200 МГц, 21,7 Гбит/с, 16 Гбайт)
|+10% TBP, -0,1 В
|2800
|2507
|0,84
|0,76
|2149 (49%)
|2177 (50%)
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт)
|
|2880
|2565
|0,98
|0,87
|2310 (55%)
|2299 (54%)
|Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC (2325/2512 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт)
|SIlent BIOS
|2692
|2649
|1,01
|1,00
|1150 (30%)/1150 (30%)
|1150 (30%)/1150 (30%)
|Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro (2295/2452 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт)
|Silent BIOS
|2809
|2674
|1,06
|1,00
|1384 (37%)/1384 (37%)
|1444 (38%)/1443 (38%)
Система охлаждения Acer Nitro удерживает температуру GPU в пределах 59 °С, что можно считать отличным результатом. Правда, в горячей точке кристалл все равно нагревается до 94 °С. Температура чипов видеопамяти достигает 88 °С — это более чем приемлемо для микросхем GDDR5.
Снижение мощности GPU повлекло за собой и снижение уровня шума системы охлаждения. Однако участвующие в сравнении модификации GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti все равно работают ощутимо тише.
Пользовательский оверклокинг Acer Nitro Radeon RX 9070 OC выполняется по обычной для «красных» ускорителей последнего поколения формуле: прибавить 200 МГц к тактовой частоте GPU, а напряжения питания уменьшить на 0,1 В. Таким образом нам удалось повысить фактическую тактовую частоту графического процессора на 278/271 МГц — в зависимости от того, используется ли рейтрейсинг. Чипы видеопамяти сохранили стабильность на скорости 21,7 Гбит/с при исходных 20,1 Гбит/с. Хотя разогнанная видеокарта потребляет 270 Вт мощности, температура компонентов изменилась несущественно, зато, как и следовало ожидать, увеличился шум системы охлаждения.
Результатом оверклокинга стали 9 % добавочного быстродействия в играх (при разрешении 4К без рейтрейсинга и масштабирования кадров).
⇡#Игровые тесты без трассировки лучей
Radeon RX 9070 в исполнении Acer отстает от старшей модели 9000-й серии под той же маркой на среднюю величину всего 11–13 %. Что касается GeForce RTX 5070, также в модификации с фабричным разгоном, то видеокарта AMD лидирует со средним преимуществом от 7 до 10 % в зависимости от разрешения экрана. В свою очередь, GeForce RTX 5070 Ti превосходит Acer Nitro Radeon RX 9070 OC на 12–13 % FPS.
В абсолютных величинах кадровой частоты Radeon RX 9070 без приставки XT лучше всего подходит для игр при разрешении 1440p, но среди тестовых тайтлов есть немало таких, которые позволяют рассчитывать на комфортный фреймрейт от 60 FPS и на 4К-экране.
|1920 × 1080
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|120 / 124
|136 / 141
|102 / 107
|127 / 133
|Assassin's Creed Shadows
|65 / 74
|72 / 82
|60 / 69
|72 / 83
|Black Myth: Wukong
|49 / 57
|57 / 64
|48 / 56
|58 / 67
|Cyberpunk 2077
|112 / 132
|123 / 146
|115 / 137
|128 / 151
|F1 25
|184 / 252
|204 / 284
|167 / 227
|196 / 272
|Hogwarts Legacy
|144 / 174
|186 / 208
|163 / 180
|207 / 230
|Horizon Zero Dawn Remastered
|163 / 196
|171 / 207
|130 / 167
|161 / 199
|Red Dead Redemption 2
|102 / 109
|114 / 120
|96 / 103
|122 / 128
|Returnal
|86 / 162
|108 / 173
|101 / 157
|110 / 176
|Total War: WARHAMMER III
|95 / 127
|97 / 136
|83 / 108
|91 / 124
|Макс.
|
|+20%
|+4%
|+32%
|Средн.
|
|+11%
|−6%
|+12%
|Мин.
|
|+6%
|−15%
|−2%
|2560 × 1440
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|86 / 90
|98 / 102
|72 / 77
|92 / 97
|Assassin's Creed Shadows
|56 / 64
|63 / 73
|51 / 59
|63 / 72
|Black Myth: Wukong
|38 / 44
|44 / 50
|37 / 42
|45 / 52
|Cyberpunk 2077
|70 / 81
|78 / 90
|70 / 81
|78 / 90
|F1 25
|154 / 200
|170 / 226
|143 / 180
|174 / 224
|Hogwarts Legacy
|114 / 133
|132 / 151
|103 / 122
|132 / 155
|Horizon Zero Dawn Remastered
|135 / 157
|146 / 170
|108 / 127
|135 / 160
|Red Dead Redemption 2
|86 / 92
|96 / 103
|82 / 88
|106 / 111
|Returnal
|68 / 124
|88 / 136
|84 / 121
|93 / 141
|Total War: WARHAMMER III
|70 / 92
|80 / 103
|63 / 81
|74 / 96
|Макс.
|
|+14%
|0%
|+21%
|Средн.
|
|+12%
|−8%
|+12%
|Мин.
|
|+8%
|−19%
|+2%
|3840 × 2160
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|48 / 51
|54 / 57
|39 / 43
|51 / 55
|Assassin's Creed Shadows
|40 / 46
|46 / 53
|35 / 42
|44 / 52
|Black Myth: Wukong
|23 / 26
|27 / 30
|22 / 25
|28 / 31
|Cyberpunk 2077
|30 / 36
|34 / 40
|30 / 34
|33 / 39
|F1 25
|102 / 124
|114 / 139
|92 / 111
|117 / 141
|Hogwarts Legacy
|66 / 78
|78 / 90
|64 / 73
|80 / 91
|Horizon Zero Dawn Remastered
|81 / 95
|89 / 105
|59 / 71
|80 / 95
|Red Dead Redemption 2
|63 / 66
|69 / 74
|54 / 61
|72 / 78
|Returnal
|49 / 73
|56 / 81
|50 / 72
|62 / 88
|Total War: WARHAMMER III
|37 / 51
|42 / 57
|34 / 46
|42 / 56
|Макс.
|
|+15%
|−1%
|+21%
|Средн.
|
|+13%
|−9%
|+13%
|Мин.
|
|+11%
|−25%
|0%
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей
В играх с рейтрейсингом преимущество старшей модели AMD перед Acer Nitro Radeon RX 9070 OC возросло до 14–24 %. В свою очередь, GeForce RTX 5070 Ti лидирует с большим отрывом в 68–147 %. А вот базовая версия GeForce RTX 5070 может предложить лишь на 7–31 % больше FPS по сравнению с Radeon RX 9070, что в значительной степени обусловлено разницей в объеме видеопамяти между этими ускорителями. Как бы то ни было, лишь самые щадящие из трассированных игр демонстрируют кадровую частоту выше 60 FPS в нативном разрешении на видеокартах класса Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070.
|1920 × 1080
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|49 / 53
|57 / 60
|51 / 55
|71 / 74
|Assassin's Creed Shadows
|52 / 59
|57 / 67
|48 / 55
|58 / 66
|Black Myth: Wukong
|17 / 22
|20 / 25
|32 / 38
|41 / 49
|Cyberpunk 2077
|29 / 35
|35 / 41
|37 / 44
|49 / 58
|DOOM: The Dark Ages
|14 / 20
|17 / 23
|31 / 38
|40 / 48
|F1 25
|25 / 34
|31 / 40
|38 / 48
|51 / 64
|Hogwarts Legacy
|85 / 104
|102 / 120
|99 / 121
|130 / 157
|Returnal
|80 / 122
|91 / 133
|86 / 128
|103 / 154
|Макс.
|
|+18%
|+90%
|+140%
|Средн.
|
|+14%
|+31%
|+68%
|Мин.
|
|+9%
|−7%
|+12%
|2560 × 1440
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|32 / 34
|37 / 40
|32 / 35
|47 / 49
|Assassin's Creed Shadows
|42 / 48
|49 / 55
|38 / 42
|47 / 52
|Black Myth: Wukong
|11 / 13
|12 / 16
|21 / 24
|27 / 32
|Cyberpunk 2077
|17 / 21
|22 / 25
|21 / 26
|31 / 36
|DOOM: The Dark Ages
|8 / 12
|10 / 14
|9 / 11
|26 / 32
|F1 25
|15 / 20
|18 / 24
|22 / 28
|30 / 39
|Hogwarts Legacy
|63 / 76
|70 / 85
|66 / 82
|89 / 114
|Returnal
|60 / 89
|71 / 100
|68 / 93
|75 / 115
|Макс.
|
|+23%
|+85%
|+167%
|Средн.
|
|+17%
|+18%
|+76%
|Мин.
|
|+12%
|−13%
|+8%
|3840 × 2160
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|3 / 4
|6 / 6
|3 / 4
|23 / 25
|Assassin's Creed Shadows
|26 / 31
|32 / 36
|24 / 28
|31 / 35
|Black Myth: Wukong
|5 / 6
|6 / 8
|6 / 10
|13 / 16
|Cyberpunk 2077
|8 / 10
|9 / 12
|6 / 10
|14 / 17
|DOOM: The Dark Ages
|4 / 5
|4 / 6
|1 / 2
|13 / 16
|F1 25
|6 / 9
|8 / 11
|9 / 13
|14 / 18
|Hogwarts Legacy
|32 / 42
|38 / 48
|35 / 46
|46 / 62
|Returnal
|37 / 49
|42 / 57
|38 / 52
|47 / 67
|Макс.
|
|+50%
|+67%
|+525%
|Средн.
|
|+24%
|+7%
|+147%
|Мин.
|
|+14%
|−60%
|+13%
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров
Благодаря апскейлингу FSR с умеренным коэффициентом масштабирования (Balanced) Acer Nitro Radeon RX 9070 OC достигает комфортного фреймрейта от 60 FPS в большинстве тестовых игр при разрешении 1080p или даже 1440p. Исключением являются самые требовательные из полностью трассированных тайтлов. В то же время дистанция между Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT сократилась до 11–15 %, а видеокарты NVIDIA ушли вперед на 12–24 и 51–68 % FPS.
|1920 × 1080
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|85 / 91
|96 / 101
|97 / 104
|123 / 132
|Assassin's Creed Shadows
|61 / 72
|67 / 79
|58 / 67
|71 / 81
|Black Myth: Wukong
|36 / 45
|41 / 50
|62 / 76
|76 / 92
|Cyberpunk 2077
|65 / 74
|74 / 85
|80 / 92
|102 / 115
|DOOM: The Dark Ages
|32 / 43
|38 / 49
|59 / 69
|76 / 88
|F1 25
|64 / 83
|75 / 94
|82 / 101
|104 / 130
|Hogwarts Legacy
|139 / 175
|150 / 193
|137 / 159
|180 / 202
|Returnal
|96 / 168
|109 / 174
|103 / 170
|123 / 198
|Макс.
|
|+15%
|+69%
|+105%
|Средн.
|
|+11%
|+22%
|+51%
|Мин.
|
|+4%
|−9%
|+13%
|2560 × 1440
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|63 / 68
|72 / 77
|72 / 78
|96 / 101
|Assassin's Creed Shadows
|55 / 64
|58 / 70
|51 / 57
|60 / 68
|Black Myth: Wukong
|25 / 31
|29 / 35
|45 / 55
|57 / 68
|Cyberpunk 2077
|42 / 49
|49 / 57
|53 / 61
|71 / 81
|DOOM: The Dark Ages
|21 / 28
|25 / 33
|42 / 49
|55 / 63
|F1 25
|37 / 51
|47 / 59
|53 / 65
|70 / 86
|Hogwarts Legacy
|111 / 133
|127 / 150
|99 / 116
|130 / 151
|Returnal
|91 / 141
|102 / 150
|91 / 141
|111 / 166
|Макс.
|
|+18%
|+77%
|+125%
|Средн.
|
|+13%
|+24%
|+58%
|Мин.
|
|+6%
|−13%
|+6%
|3840 × 2160
|
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|Alan Wake 2
|35 / 39
|41 / 44
|41 / 45
|56 / 61
|Assassin's Creed Shadows
|43 / 50
|47 / 54
|40 / 45
|49 / 55
|Black Myth: Wukong
|13 / 17
|15 / 19
|26 / 31
|33 / 39
|Cyberpunk 2077
|21 / 24
|25 / 29
|27 / 31
|38 / 44
|DOOM: The Dark Ages
|11 / 14
|12 / 17
|8 / 9
|31 / 36
|F1 25
|18 / 24
|22 / 28
|26 / 32
|35 / 43
|Hogwarts Legacy
|62 / 77
|73 / 88
|56 / 65
|71 / 84
|Returnal
|66 / 96
|75 / 107
|69 / 92
|81 / 113
|Макс.
|
|+21%
|+82%
|+157%
|Средн.
|
|+15%
|+12%
|+68%
|Мин.
|
|+8%
|−36%
|+9%
⇡#Выводы
Спустя год после релиза «красных» видеокарт 9000-й серии соотношение в игровом быстродействии между Radeon RX 9070 и его прямым конкурентом — GeForce RTX 5070 — принципиально не изменилось. Если отталкиваться от результатов Acer Nitro Radeon RX 9070 OC и «зеленой» видеокарты с заводским разгоном, продукт AMD лидирует с преимуществом 7–10 % в растеризации, но производительность GeForce RTX 5070 выше на 12–24 % в трассированных играх с апскейлингом.
При этом Radeon RX 9070 выгодно отличается от соперника объемом видеопамяти в 16 Гбайт. Что касается Radeon RX 9070 XT, то в тех же условиях флагманская модель предлагает на 11–15 % больше FPS, однако наценка в 16 тыс. руб. уже не позволяет так просто сбросить со счетов младшую модель. Жаль только, что система охлаждения Acer Nitro Radeon RX 9070 OC попроще, чем у XT, что сказывается на уровне шума.
