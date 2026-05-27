Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC

Первое впечатление от вице-флагманской «красной» видеокарты нового поколения было двойственным. С технической точки зрения из Radeon RX 9070 получился достойный конкурент GeForce RTX 5070, особенно за счет объема видеопамяти, вот только российские цены больше располагали к покупке или «зеленых» ускорителей, или Radeon RX 9070 XT. К счастью для предтоповой модели AMD, со временем ситуация нормализовалась и теперь Radeon RX 9070 претендует на статус самого сбалансированного предложения в собственной ценовой категории.

Герой обзора изначально работает на повышенных тактовых частотах: величины Game Clock и Boost Clock были увеличены с референсных 2 070 и 2 520 МГц до 2 210 и 2 700 МГц соответственно. А вот видеопамять объемом 16 Гбайт сохранила штатную пропускную способность 20,1 Гбит/с.

Производитель AMD Acer Модель Radeon RX 9070 Nitro Radeon RX 9070 OC Графический процессор Название Navi 48 XT Navi 48 XT Архитектура RDNA 4 RDNA 4 Техпроцесс, нм TSMC N4C TSMC N4C Число транзисторов, млрд 53,9 53,9 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 1 330 /2 070/2 520 1 440 /2 210/2 700 Шейдерные ALU (FP32) 3 584 (7 168) 3 584 (7 168) Блоки наложения текстур (TMU) 224 224 Блоки операций растеризации (ROP) 128 128 Ray Accelerators 56 56 Объем Infinity Cache (L3), Мбайт 64 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 20,1 20,1 Общая пропускная способность, Гбайт/с 643 643 Объем, Гбайт 16 16 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 18,1 (36,1) 19,4 (38,7) Производительность FP64/FP32 1/32 (1/64) 1/32 (1/64) Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 220 Н/Д

При стоимости от 59 999 руб. видеокарта Acer Nitro является одной из самых недорогих разновидностей Radeon RX 9070 в российских интернет-магазинах. Вместе с тем и ценовая разница между двумя версиями Radeon RX 9070 (базовой и XT) сейчас намного больше, чем год тому назад, когда дебютировали «красные» ускорители нового поколения: старшая модель стоит не меньше 76 999 руб.

За GeForce RTX 5070 Ti придется отдать как минимум 87 499 руб., а вот GeForce RTX 5070 по цене 57 999 руб. является прямым конкурентом Radeon RX 9070, который сулит большую производительность в трассированных играх, но имеет меньший объем видеопамяти — 12 против 16 Гбайт. Вскоре после релиза этих видеокарт мы посвятили их сравнению отдельную статью, а сегодня на примере Acer Nitro Radeon RX 9070 OC проверим, не изменилась ли вместе с ценой и производительность этой модели в актуальных играх.

С виду Acer Nitro Radeon RX 9070 OC почти не отличается от одноименной версии Radeon RX 9070 XT, которую мы рассматривали в недавнем обзоре. Видеокарта занимает три слота расширения, а систему охлаждения обслуживают три вентилятора с диаметром крыльчатки 88 мм. Это хорошие новости, ведь энергопотребление Radeon RX 9070 даже по референсным спецификациям на 84 Вт меньше, чем у старшей модели, а значит, есть шанс, что и уровень шума окажется ниже. Никакой светодиодной подсветки у видеокарты нет.

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной с решеткой для сквозного прохода воздуха.

А вот под кожухом системы охлаждения нашлись отличия Acer Nitro Radeon RX 9070 OC от версии XT: термотрубок, которые соединяют теплосъемник GPU с тремя блоками ламелей радиатора, здесь всего три штуки вместо шести. Микросхемы видеопамяти GDDR5 и силовые каскады VRM накрыты собственными пластинами, напрямую припаянными к оребрению.

Бэкплейт, даром что алюминиевый, не принимает участия в охлаждении PCB, ведь между пластиной и текстолитом нет термопрокладок.

В основе Acer Nitro Radeon RX 9070 OC лежит такая же печатная плата, которую Acer использует в других продуктах на чипе Navi 48. Однако сниженное энергопотребление базовой версии Radeon RX 9070 позволило избавиться от третьего разъема дополнительного питания, а система питания содержит в общей сложности 14, а не 16 фаз. VRM по-прежнему укомплектован силовыми каскадами MP87993 с предположительным номиналом тока 90A под управлением двух ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2868A.

16 Гбайт видеопамяти набраны микросхемами SK hynix с маркировкой H56G42AS8DX014, которая указывает на штатную пропускную способность 20 Гбит/с.

Дублирующей микросхемы BIOS на печатной плате нет, а значит, возможность переключения между «производительной» и «тихой» прошивками не предусмотрена.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 26.2.12–6.3.1 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79–596.21

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) DOOM: The Dark Ages Vulkan Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest) Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 DirectX 12 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);

Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);

MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт);

KFA2 ROCK(X) GeForce RTX 5070 Ti OC (2295/2497 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт);

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

По сравнению с одноименной версией Radeon RX 9070 XT герой обзора является куда менее прожорливой видеокартой — полная мощность обеих моделей под игровой нагрузкой составляет 269–270 и 343–344 Вт соответственно. В этом отношении Acer Nitro Radeon RX 9070 OC выигрывает и у GeForce RTX 5070, который потребляет 256 Вт.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2522 2236 0,85 0,77 2036 (47%) 2047 (47%) Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (+200 МГц, 21,7 Гбит/с, 16 Гбайт) +10% TBP, -0,1 В 2800 2507 0,84 0,76 2149 (49%) 2177 (50%) Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2880 2565 0,98 0,87 2310 (55%) 2299 (54%) Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC (2325/2512 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт) SIlent BIOS 2692 2649 1,01 1,00 1150 (30%)/1150 (30%) 1150 (30%)/1150 (30%) Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro (2295/2452 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт) Silent BIOS 2809 2674 1,06 1,00 1384 (37%)/1384 (37%) 1444 (38%)/1443 (38%)

Система охлаждения Acer Nitro удерживает температуру GPU в пределах 59 °С, что можно считать отличным результатом. Правда, в горячей точке кристалл все равно нагревается до 94 °С. Температура чипов видеопамяти достигает 88 °С — это более чем приемлемо для микросхем GDDR5.

Снижение мощности GPU повлекло за собой и снижение уровня шума системы охлаждения. Однако участвующие в сравнении модификации GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti все равно работают ощутимо тише.

Пользовательский оверклокинг Acer Nitro Radeon RX 9070 OC выполняется по обычной для «красных» ускорителей последнего поколения формуле: прибавить 200 МГц к тактовой частоте GPU, а напряжения питания уменьшить на 0,1 В. Таким образом нам удалось повысить фактическую тактовую частоту графического процессора на 278/271 МГц — в зависимости от того, используется ли рейтрейсинг. Чипы видеопамяти сохранили стабильность на скорости 21,7 Гбит/с при исходных 20,1 Гбит/с. Хотя разогнанная видеокарта потребляет 270 Вт мощности, температура компонентов изменилась несущественно, зато, как и следовало ожидать, увеличился шум системы охлаждения.

Результатом оверклокинга стали 9 % добавочного быстродействия в играх (при разрешении 4К без рейтрейсинга и масштабирования кадров).

⇡#Игровые тесты без трассировки лучей

Radeon RX 9070 в исполнении Acer отстает от старшей модели 9000-й серии под той же маркой на среднюю величину всего 11–13 %. Что касается GeForce RTX 5070, также в модификации с фабричным разгоном, то видеокарта AMD лидирует со средним преимуществом от 7 до 10 % в зависимости от разрешения экрана. В свою очередь, GeForce RTX 5070 Ti превосходит Acer Nitro Radeon RX 9070 OC на 12–13 % FPS.

В абсолютных величинах кадровой частоты Radeon RX 9070 без приставки XT лучше всего подходит для игр при разрешении 1440p, но среди тестовых тайтлов есть немало таких, которые позволяют рассчитывать на комфортный фреймрейт от 60 FPS и на 4К-экране.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 120 / 124 136 / 141 102 / 107 127 / 133 Assassin's Creed Shadows 65 / 74 72 / 82 60 / 69 72 / 83 Black Myth: Wukong 49 / 57 57 / 64 48 / 56 58 / 67 Cyberpunk 2077 112 / 132 123 / 146 115 / 137 128 / 151 F1 25 184 / 252 204 / 284 167 / 227 196 / 272 Hogwarts Legacy 144 / 174 186 / 208 163 / 180 207 / 230 Horizon Zero Dawn Remastered 163 / 196 171 / 207 130 / 167 161 / 199 Red Dead Redemption 2 102 / 109 114 / 120 96 / 103 122 / 128 Returnal 86 / 162 108 / 173 101 / 157 110 / 176 Total War: WARHAMMER III 95 / 127 97 / 136 83 / 108 91 / 124 Макс. +20% +4% +32% Средн. +11% −6% +12% Мин. +6% −15% −2%

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 86 / 90 98 / 102 72 / 77 92 / 97 Assassin's Creed Shadows 56 / 64 63 / 73 51 / 59 63 / 72 Black Myth: Wukong 38 / 44 44 / 50 37 / 42 45 / 52 Cyberpunk 2077 70 / 81 78 / 90 70 / 81 78 / 90 F1 25 154 / 200 170 / 226 143 / 180 174 / 224 Hogwarts Legacy 114 / 133 132 / 151 103 / 122 132 / 155 Horizon Zero Dawn Remastered 135 / 157 146 / 170 108 / 127 135 / 160 Red Dead Redemption 2 86 / 92 96 / 103 82 / 88 106 / 111 Returnal 68 / 124 88 / 136 84 / 121 93 / 141 Total War: WARHAMMER III 70 / 92 80 / 103 63 / 81 74 / 96 Макс. +14% 0% +21% Средн. +12% −8% +12% Мин. +8% −19% +2%

3840 × 2160 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 48 / 51 54 / 57 39 / 43 51 / 55 Assassin's Creed Shadows 40 / 46 46 / 53 35 / 42 44 / 52 Black Myth: Wukong 23 / 26 27 / 30 22 / 25 28 / 31 Cyberpunk 2077 30 / 36 34 / 40 30 / 34 33 / 39 F1 25 102 / 124 114 / 139 92 / 111 117 / 141 Hogwarts Legacy 66 / 78 78 / 90 64 / 73 80 / 91 Horizon Zero Dawn Remastered 81 / 95 89 / 105 59 / 71 80 / 95 Red Dead Redemption 2 63 / 66 69 / 74 54 / 61 72 / 78 Returnal 49 / 73 56 / 81 50 / 72 62 / 88 Total War: WARHAMMER III 37 / 51 42 / 57 34 / 46 42 / 56 Макс. +15% −1% +21% Средн. +13% −9% +13% Мин. +11% −25% 0%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

В играх с рейтрейсингом преимущество старшей модели AMD перед Acer Nitro Radeon RX 9070 OC возросло до 14–24 %. В свою очередь, GeForce RTX 5070 Ti лидирует с большим отрывом в 68–147 %. А вот базовая версия GeForce RTX 5070 может предложить лишь на 7–31 % больше FPS по сравнению с Radeon RX 9070, что в значительной степени обусловлено разницей в объеме видеопамяти между этими ускорителями. Как бы то ни было, лишь самые щадящие из трассированных игр демонстрируют кадровую частоту выше 60 FPS в нативном разрешении на видеокартах класса Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 49 / 53 57 / 60 51 / 55 71 / 74 Assassin's Creed Shadows 52 / 59 57 / 67 48 / 55 58 / 66 Black Myth: Wukong 17 / 22 20 / 25 32 / 38 41 / 49 Cyberpunk 2077 29 / 35 35 / 41 37 / 44 49 / 58 DOOM: The Dark Ages 14 / 20 17 / 23 31 / 38 40 / 48 F1 25 25 / 34 31 / 40 38 / 48 51 / 64 Hogwarts Legacy 85 / 104 102 / 120 99 / 121 130 / 157 Returnal 80 / 122 91 / 133 86 / 128 103 / 154 Макс. +18% +90% +140% Средн. +14% +31% +68% Мин. +9% −7% +12%

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 32 / 34 37 / 40 32 / 35 47 / 49 Assassin's Creed Shadows 42 / 48 49 / 55 38 / 42 47 / 52 Black Myth: Wukong 11 / 13 12 / 16 21 / 24 27 / 32 Cyberpunk 2077 17 / 21 22 / 25 21 / 26 31 / 36 DOOM: The Dark Ages 8 / 12 10 / 14 9 / 11 26 / 32 F1 25 15 / 20 18 / 24 22 / 28 30 / 39 Hogwarts Legacy 63 / 76 70 / 85 66 / 82 89 / 114 Returnal 60 / 89 71 / 100 68 / 93 75 / 115 Макс. +23% +85% +167% Средн. +17% +18% +76% Мин. +12% −13% +8%

3840 × 2160 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 3 / 4 6 / 6 3 / 4 23 / 25 Assassin's Creed Shadows 26 / 31 32 / 36 24 / 28 31 / 35 Black Myth: Wukong 5 / 6 6 / 8 6 / 10 13 / 16 Cyberpunk 2077 8 / 10 9 / 12 6 / 10 14 / 17 DOOM: The Dark Ages 4 / 5 4 / 6 1 / 2 13 / 16 F1 25 6 / 9 8 / 11 9 / 13 14 / 18 Hogwarts Legacy 32 / 42 38 / 48 35 / 46 46 / 62 Returnal 37 / 49 42 / 57 38 / 52 47 / 67 Макс. +50% +67% +525% Средн. +24% +7% +147% Мин. +14% −60% +13%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Благодаря апскейлингу FSR с умеренным коэффициентом масштабирования (Balanced) Acer Nitro Radeon RX 9070 OC достигает комфортного фреймрейта от 60 FPS в большинстве тестовых игр при разрешении 1080p или даже 1440p. Исключением являются самые требовательные из полностью трассированных тайтлов. В то же время дистанция между Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT сократилась до 11–15 %, а видеокарты NVIDIA ушли вперед на 12–24 и 51–68 % FPS.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 85 / 91 96 / 101 97 / 104 123 / 132 Assassin's Creed Shadows 61 / 72 67 / 79 58 / 67 71 / 81 Black Myth: Wukong 36 / 45 41 / 50 62 / 76 76 / 92 Cyberpunk 2077 65 / 74 74 / 85 80 / 92 102 / 115 DOOM: The Dark Ages 32 / 43 38 / 49 59 / 69 76 / 88 F1 25 64 / 83 75 / 94 82 / 101 104 / 130 Hogwarts Legacy 139 / 175 150 / 193 137 / 159 180 / 202 Returnal 96 / 168 109 / 174 103 / 170 123 / 198 Макс. +15% +69% +105% Средн. +11% +22% +51% Мин. +4% −9% +13%

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 63 / 68 72 / 77 72 / 78 96 / 101 Assassin's Creed Shadows 55 / 64 58 / 70 51 / 57 60 / 68 Black Myth: Wukong 25 / 31 29 / 35 45 / 55 57 / 68 Cyberpunk 2077 42 / 49 49 / 57 53 / 61 71 / 81 DOOM: The Dark Ages 21 / 28 25 / 33 42 / 49 55 / 63 F1 25 37 / 51 47 / 59 53 / 65 70 / 86 Hogwarts Legacy 111 / 133 127 / 150 99 / 116 130 / 151 Returnal 91 / 141 102 / 150 91 / 141 111 / 166 Макс. +18% +77% +125% Средн. +13% +24% +58% Мин. +6% −13% +6%

3840 × 2160 Acer Nitro Radeon RX 9070 OC Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Alan Wake 2 35 / 39 41 / 44 41 / 45 56 / 61 Assassin's Creed Shadows 43 / 50 47 / 54 40 / 45 49 / 55 Black Myth: Wukong 13 / 17 15 / 19 26 / 31 33 / 39 Cyberpunk 2077 21 / 24 25 / 29 27 / 31 38 / 44 DOOM: The Dark Ages 11 / 14 12 / 17 8 / 9 31 / 36 F1 25 18 / 24 22 / 28 26 / 32 35 / 43 Hogwarts Legacy 62 / 77 73 / 88 56 / 65 71 / 84 Returnal 66 / 96 75 / 107 69 / 92 81 / 113 Макс. +21% +82% +157% Средн. +15% +12% +68% Мин. +8% −36% +9%

Спустя год после релиза «красных» видеокарт 9000-й серии соотношение в игровом быстродействии между Radeon RX 9070 и его прямым конкурентом — GeForce RTX 5070 — принципиально не изменилось. Если отталкиваться от результатов Acer Nitro Radeon RX 9070 OC и «зеленой» видеокарты с заводским разгоном, продукт AMD лидирует с преимуществом 7–10 % в растеризации, но производительность GeForce RTX 5070 выше на 12–24 % в трассированных играх с апскейлингом.

При этом Radeon RX 9070 выгодно отличается от соперника объемом видеопамяти в 16 Гбайт. Что касается Radeon RX 9070 XT, то в тех же условиях флагманская модель предлагает на 11–15 % больше FPS, однако наценка в 16 тыс. руб. уже не позволяет так просто сбросить со счетов младшую модель. Жаль только, что система охлаждения Acer Nitro Radeon RX 9070 OC попроще, чем у XT, что сказывается на уровне шума.