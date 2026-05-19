Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Рабочий погиб на площадке SpaceX за неск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование

15 мая, всего за несколько дней до первого запланированного запуска модернизированной ракеты Starship на стартовой площадке Starbase компании SpaceX в Южном Техасе погиб рабочий. Обстоятельства смерти пока не ясны. Управление по охране труда и технике безопасности (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) начало расследование. OSHA отказалось публиковать дополнительную информацию до завершения расследования, которое может занять несколько месяцев.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

По данным OSHA, SpaceX не первый раз сталкивается с проблемами безопасности труда на своей площадке Starbase, где проводятся запуски прототипов Starship и которая является активной строительной зоной. Уровень травматизма на площадке значительно превосходит показатели конкурентов, и она является самой опасной из рабочих площадок SpaceX. Расследование Reuters, проведённое в 2023 году, выявило десятки ранее не зарегистрированных травм, а также гибель рабочего в 2014 году на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

В январе OSHA вынесло SpaceX семь «серьёзных» обвинений в нарушении правил безопасности, в том числе за ненадлежащую проверку крана перед его обрушением на Starbase в июне прошлого года. Агентство наложило на SpaceX максимальный финансовый штраф по шести из семи нарушений на общую сумму $115 850, который компания не преминула оспорить.

Компания столкнулась с многочисленными судебными исками, связанными с травмами, полученными на Starbase в последние годы. В декабре сотрудник одного из субподрядчиков SpaceX подал в суд после того, как его придавило большим металлическим элементом, упавшим с крана. Рабочий получил переломы бедра, колена и большеберцовой кости, в связи с чем OSHA начало оперативное расследование, которое не дало результатов. Иск был недавно отозван, поскольку условия страхования не предусматривают судебного преследования компании.

На этой неделе космическая компания Илона Маска (Elon Musk) должна опубликовать подробный проспект своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10
Первый полёт Starship V3 в рамках программы Flight 12 перенесён на 20 мая
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси
Китайские учёные впервые воспроизвели механизм гибели нашей Вселенной в сценарии ложного вакуума
Теги: starship, starbase, spacex, техника безопасности, травмы, гибель, расследование
starship, starbase, spacex, техника безопасности, травмы, гибель, расследование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 33 мин.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 54 мин.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 2 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 2 ч.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 3 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 4 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 4 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 4 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 4 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 4 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 18 мин.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 58 мин.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 2 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 2 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 2 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 3 ч.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 3 ч.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 3 ч.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 3 ч.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 3 ч.