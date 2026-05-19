Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование

15 мая, всего за несколько дней до первого запланированного запуска модернизированной ракеты Starship на стартовой площадке Starbase компании SpaceX в Южном Техасе погиб рабочий. Обстоятельства смерти пока не ясны. Управление по охране труда и технике безопасности (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) начало расследование. OSHA отказалось публиковать дополнительную информацию до завершения расследования, которое может занять несколько месяцев.

По данным OSHA, SpaceX не первый раз сталкивается с проблемами безопасности труда на своей площадке Starbase, где проводятся запуски прототипов Starship и которая является активной строительной зоной. Уровень травматизма на площадке значительно превосходит показатели конкурентов, и она является самой опасной из рабочих площадок SpaceX. Расследование Reuters, проведённое в 2023 году, выявило десятки ранее не зарегистрированных травм, а также гибель рабочего в 2014 году на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

В январе OSHA вынесло SpaceX семь «серьёзных» обвинений в нарушении правил безопасности, в том числе за ненадлежащую проверку крана перед его обрушением на Starbase в июне прошлого года. Агентство наложило на SpaceX максимальный финансовый штраф по шести из семи нарушений на общую сумму $115 850, который компания не преминула оспорить.

Компания столкнулась с многочисленными судебными исками, связанными с травмами, полученными на Starbase в последние годы. В декабре сотрудник одного из субподрядчиков SpaceX подал в суд после того, как его придавило большим металлическим элементом, упавшим с крана. Рабочий получил переломы бедра, колена и большеберцовой кости, в связи с чем OSHA начало оперативное расследование, которое не дало результатов. Иск был недавно отозван, поскольку условия страхования не предусматривают судебного преследования компании.

На этой неделе космическая компания Илона Маска (Elon Musk) должна опубликовать подробный проспект своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое, как ожидается, станет крупнейшим в истории.