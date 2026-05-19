AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако

Облачному провайдеру Amazon Web Services (AWS) удалось приобрести значительное количество компьютеров Apple Mac Studio — настольных рабочих станций, которые пропали из розницы из-за дефицита чипов памяти. Но AWS предлагает доступ к востребованным мощностям через своё облако.

По официальным каналам Apple доставки Mac Studio придётся ждать не менее двух месяцев — компьютеры раскупили как платформу для запуска агентов искусственного интеллекта, таких как OpenClaw. Сейчас Apple продаёт только версии Mac Studio с 96 Гбайт унифицированной памяти, а в инфраструктуре AWS доступны варианты на чипах M3 Ultra с 256 Гбайт памяти — этот вариант из интернет-магазина производителя пропал совсем. Чип M3 Ultra оснащается 28-ядерным центральным, 60-ядерным графическим и 32-ядерным нейропроцессором.

AWS предлагает облачные компьютеры Mac как платформу для разработчиков, на которой можно создавать и тестировать приложения для всех ОС от Apple, в том числе для гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro. Сама Apple позволяет создавать и запускать виртуальные машины под macOS только на оборудовании собственного производства и не более двух виртуальных машин на одном хосте. Их использование допускается только в четырёх целях, в том числе для разработки и тестирования ПО, а также в личных некоммерческих целях.

Пока Mac Studio доступны только в двух регионах AWS: US East и US West. Финансовая целесообразность предложения по сравнению с ожиданием поставки физического компьютера сроком от двух месяцев зависит от того, насколько срочно разработчику необходим доступ к передовому оборудованию Apple. Цены на виртуальные экземпляры Mac Studio пока не уточняются.