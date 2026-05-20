В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni

На конференции Google I/O представлена функция поиска на базе искусственного интеллекта, позволяющая искать на YouTube ответы внутри платформы через диалоговый интерфейс с подборкой видео и текстовыми аннотациями. Также в мобильное приложение YouTube Create будет внедрена ИИ-модель Gemini Omni для генерации и ремиксов видео.

Функция Ask YouTube работает следующим образом: система анализирует запрос пользователя и формирует выдачу из длинных или коротких видео (Shorts), предлагая небольшие текстовые резюме для быстрого анализа содержания. Пользователь может задать уточняющие вопросы, чтобы сузить или скорректировать результаты. Новая функция уже доступна подписчикам YouTube Premium в США через экспериментальную площадку YouTube Labs.

Параллельно с этим разработчики интегрировали модель Gemini Omni в приложение Create и в инструмент создания ремиксов коротких видео. Теперь нейросеть способна создавать видеоролики, объединяя изображения, аудио, исходные видео и текстовые запросы в единый визуальный ряд. В Google заявляют, что обновлённый алгоритм точнее распознаёт намерения пользователя, обеспечивая логичные и последовательные результаты, что в итоге повышает качество генерируемого контента.

Интеграция Gemini Omni в инструменты создания контента началась сегодня. На текущем этапе монетизация новых функций не предусмотрена. Ask YouTube входит в пакет подписки Premium, а доступ к бета-тестированию осуществляется бесплатно через программу YouTube Labs.

Как отмечает Engadget, нововведение происходит на фоне стремления социальных сетей ограничить распространение спама и низкокачественного автоматизированного контента.