Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google может представить на I/O 2026 нов...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni

Новая модель Gemini Omni компании Google появилась в ранних демонстрациях, показав впечатляющие результаты генерации видео по текстовым запросам. Некоторые пользователи уже протестировали функцию создания роликов, хотя компания ещё не объявила о запуске официально.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Как стало известно 9to5Google, модель позволяет создавать видеоремиксы, редактировать контент непосредственно в диалоговом окне чат-бота, а также использовать готовые шаблоны. Метаданные в приложении Gemini указывают на то, что Omni является расширением платформы Veo, однако какое место займёт модель экосистеме продуктов компании, пока неизвестно.

В одном из тестовых роликов ИИ сгенерировал сцену, в которой профессор пишет математическое доказательство на учебной доске, корректно отобразив формулы и последовательность объяснений.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Во втором запросе была воссоздана сцена с двумя мужчинами, которые едят спагетти в ресторане у моря. Результат получился достаточно реалистичным, хотя и с заметными артефактами, характерными для современных генеративных моделей. Оба запроса заняли 86 % дневного лимита использования в аккаунте тарифа AI Pro.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Разработчики пока не представили продукт публично, однако ранее подтвердили приверженность развитию технологий, связанных с генерацией видео, в особенности после решения конкурента прекратить поддержку Sora. Ожидается, что дополнительные детали, касающиеся генерации видео, станут известны на предстоящей конференции Google I/O 2026, где компания традиционно представляет ключевые обновления своих платформ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google обновила видеоредактор Vids новейшими ИИ-моделями Veo и Lyria, а также добавила управляемые ИИ-аватары
Стала известна причина закрытия ИИ-генератора видео OpenAI Sora и она весьма прозаична
Закрытие OpenAI ИИ-генератора видео Sora обрушило миллиардную сделку с Walt Disney
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее
Теги: google, gemini omni, генерация видео, ии, ии-модель
google, gemini omni, генерация видео, ии, ии-модель
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni 17 мин.
Исследователи Microsoft предупредили, что ИИ-модели пока не готовы к сложному классу задач 19 мин.
В iOS 26.5 появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений 23 мин.
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 8 ч.
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 8 ч.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 9 ч.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 10 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 11 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 12 ч.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 13 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Titan Army G27W9S: ярче и быстрее 4 ч.
Новая статья: Обзор сервера ASUS RS720A-E13-RS8G: DC-MHS во всей красе 6 ч.
Meta пришлось продлить срок службы серверов из-за дефицита памяти 6 ч.
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз 6 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 8 ч.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 10 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 10 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 11 ч.
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 12 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 12 ч.