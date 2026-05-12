Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni

Новая модель Gemini Omni компании Google появилась в ранних демонстрациях, показав впечатляющие результаты генерации видео по текстовым запросам. Некоторые пользователи уже протестировали функцию создания роликов, хотя компания ещё не объявила о запуске официально.

Как стало известно 9to5Google, модель позволяет создавать видеоремиксы, редактировать контент непосредственно в диалоговом окне чат-бота, а также использовать готовые шаблоны. Метаданные в приложении Gemini указывают на то, что Omni является расширением платформы Veo, однако какое место займёт модель экосистеме продуктов компании, пока неизвестно.

В одном из тестовых роликов ИИ сгенерировал сцену, в которой профессор пишет математическое доказательство на учебной доске, корректно отобразив формулы и последовательность объяснений.

Во втором запросе была воссоздана сцена с двумя мужчинами, которые едят спагетти в ресторане у моря. Результат получился достаточно реалистичным, хотя и с заметными артефактами, характерными для современных генеративных моделей. Оба запроса заняли 86 % дневного лимита использования в аккаунте тарифа AI Pro.

Разработчики пока не представили продукт публично, однако ранее подтвердили приверженность развитию технологий, связанных с генерацией видео, в особенности после решения конкурента прекратить поддержку Sora. Ожидается, что дополнительные детали, касающиеся генерации видео, станут известны на предстоящей конференции Google I/O 2026, где компания традиционно представляет ключевые обновления своих платформ.