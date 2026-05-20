Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных

Google представила новое семейство генеративных моделей искусственного интеллекта Gemini Omni, предназначенное для создания контента из любых типов входных данных. Первым продуктом линейки стала нейросеть Gemini Omni Flash, способная генерировать видеоролики на основе текста, фотографий, аудио или других видеозаписей. Алгоритм объединяет мультимодальные возможности с глубоким пониманием законов физики и реального мира.

Ключевым отличием новинки от существующей модели Veo, как пишет Google в своём блоге, является функция преобразования одного видео в другое. Алгоритм не просто генерирует визуальный ряд, но и позволяет редактировать исходные кадры с помощью естественного языка в диалоговом формате, сохраняя логику сцены и последовательность действий персонажей при каждом новом запросе. Как отмечает старший директор по исследованиям Google DeepMind Думитру Эрхан (Dumitru Erhan), в настоящее время система может создавать ролики со звуком продолжительностью до 10 секунд, однако компания уже работает над увеличением этого лимита.

Модель опирается на обширную базу знаний экосистемы Gemini, что позволяет ей создавать сцены с учётом исторического и научного контекста, а также точно воспроизводить гравитацию или динамику жидкостей. Технический директор Google DeepMind и главный ИИ-архитектор Google Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu) подчеркнул, что новая технология обладает гораздо большей информацией об устройстве мира, чем предыдущие разработки. Пользователи также получат возможность сгенерировать собственный цифровой аватар и озвучить его своим голосом. Руководитель команды разработчиков продукта Николь Брихтова (Nicole Brichtova) указала, что подобная функция интеграции собственной внешности пользовалась огромным спросом в прошлогодней модели для генерации изображений Nano Banana, с помощью которой было создано более 50 миллиардов картинок.

В целях безопасности корпорация пока ограничивает алгоритм в возможности изменять чужую речь на видео, а все сгенерированные ролики автоматически помечаются невидимым цифровым водяным знаком SynthID для проверки подлинности контента. В будущем разработчики планируют добавить поддержку вывода аудио и статических изображений. Модель Gemini Omni Flash уже доступна глобально для подписчиков тарифов Google AI Plus, Pro и Ultra через приложение Gemini и сервис Google Flow.

Начиная с этой недели бесплатный доступ к генератору также открывается для пользователей в приложениях YouTube Shorts и YouTube Create App.

Теги: google gemini, нейросеть, ии
