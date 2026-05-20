Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры

Google обновила свой экспериментальный ИИ-инструмент Project Genie, добавив в него интеграцию с панорамными снимками Street View. Об этом сообщил ресурс 9to5Google. Инструмент, запущенный в начале года на базе моделей Nana Banana Pro, теперь умеет на лету собирать небольшие трёхмерные пространства.

Раньше нейросеть генерировала исключительно вымышленные локации, но теперь способна превратить в игровую зону любое реальное место, включая улицу возле дома пользователя. Чтобы запустить симуляцию, достаточно поставить маркер на карте и выбрать стиль, например, превратить окружение в «Пустынные пески» или перенести его в «Каменный век».

Что касается персонажа, то его можно выбрать, просто введя текстовый запрос. Им может стать любимое животное, герой комиксов или пластилиновый монстр. На основе этих параметров искусственный интеллект возьмёт за основу фотографии дорог и выстроит вокруг них интерактивное окружение с видом от первого или третьего лица. География виртуальных прогулок ограничена только масштабами базы Street View.

Поскольку генерация сотен связанных между собой кадров требует огромных мощностей, картинка обновляется со скоростью 20–24 кадра в секунду, а одна сессия с привычным управлением на клавишах WASD (в английской раскладке) длится не более 60 секунд. Пока проект работает в режиме исследования, поэтому детализация мест может быть неточной.

На данном этапе функция доступна только в США и исключительно для пользователей с премиальным тарифом AI Ultra, однако со временем Google планирует повысить чёткость графики и открыть доступ для других стран.