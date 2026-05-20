Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Нейросеть Project Genie научилась превра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры

Google обновила свой экспериментальный ИИ-инструмент Project Genie, добавив в него интеграцию с панорамными снимками Street View. Об этом сообщил ресурс 9to5Google. Инструмент, запущенный в начале года на базе моделей Nana Banana Pro, теперь умеет на лету собирать небольшие трёхмерные пространства.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Раньше нейросеть генерировала исключительно вымышленные локации, но теперь способна превратить в игровую зону любое реальное место, включая улицу возле дома пользователя. Чтобы запустить симуляцию, достаточно поставить маркер на карте и выбрать стиль, например, превратить окружение в «Пустынные пески» или перенести его в «Каменный век».

Что касается персонажа, то его можно выбрать, просто введя текстовый запрос. Им может стать любимое животное, герой комиксов или пластилиновый монстр. На основе этих параметров искусственный интеллект возьмёт за основу фотографии дорог и выстроит вокруг них интерактивное окружение с видом от первого или третьего лица. География виртуальных прогулок ограничена только масштабами базы Street View.

Поскольку генерация сотен связанных между собой кадров требует огромных мощностей, картинка обновляется со скоростью 20–24 кадра в секунду, а одна сессия с привычным управлением на клавишах WASD (в английской раскладке) длится не более 60 секунд. Пока проект работает в режиме исследования, поэтому детализация мест может быть неточной.

На данном этапе функция доступна только в США и исключительно для пользователей с премиальным тарифом AI Ultra, однако со временем Google планирует повысить чёткость графики и открыть доступ для других стран.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом
Теги: google, искусственный интеллект, project genie, ии, nano banana pro
google, искусственный интеллект, project genie, ии, nano banana pro
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini 31 мин.
Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры 33 мин.
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender 35 мин.
Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно 38 мин.
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni 7 ч.
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа 11 ч.
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно 11 ч.
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 12 ч.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 12 ч.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 13 ч.
Apple заметно обновила команду руководителей, отвечающих за разработку устройств 53 мин.
NASA испытает первые космические «заправки» для полётов к Луне и Марсу 7 ч.
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи 8 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 9 ч.
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K 10 ч.
«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud 10 ч.
Учёные решили головоломную задачу полётов ко множеству астероидов с минимальным расходом топлива 10 ч.
Microsoft представила очень дорогие планшеты Surface Pro 12 и ноутбуки Surface Laptop 8 на процессорах Intel Panther Lake 10 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 12 ч.