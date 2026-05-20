OpenAI решила брать деньги с клиентов за гарантированный доступ к вычислительным мощностям

Производители памяти в условиях дефицита собственной продукции стали чаще заключать с клиентами долгосрочные контракты. Являющаяся одной из виновниц ИИ-бума OpenAI также решила формировать с клиентами долговременные взаимоотношения, гарантируя доступ к вычислительным мощностям.

То, что этих мощностей всем не хватит, давно не является секретом, поэтому OpenAI и породила программу Guaranteed Capacity, в рамках которой берётся обеспечить конкретных клиентов нужными им вычислительными ресурсами. Договор можно заключить на срок от одного года до трёх, и чем больше срок, тем больше скидка в пересчёте на каждый год действия контракта.

OpenAI при этом даёт понять, что не может гарантировать доступ к необходимым вычислительным ресурсам всем клиентам, а потому оставляет за собой право приостановить заключение контрактов в рамках программы Guaranteed Capacity, если её собственные ресурсы в этой сфере будут исчерпаны. «Поскольку ИИ-модели становятся лучше, мы ожидаем, что в мире будет наблюдаться нехватка вычислительных мощностей на протяжении какого-то времени», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Как сообщал ранее CNBC, компания OpenAI собирается до 2030 года потратить $600 млрд на развитие вычислительной инфраструктуры, хотя в большинстве своём это будут средства самих клиентов и партнёров. К тому же сроку стартап рассчитывает не только выйти на безубыточность, но и получать ежегодную выручку в размере нескольких сотен миллиардов долларов США. Альтман поясняет, что OpenAI зарезервирует за собой достаточно вычислительных мощностей для гармоничного развития собственных продуктов типа ChatGPT и Codex.