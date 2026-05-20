«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов

Спутниковый оператор «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») обеспечит доступом в интернет 135 скоростных поездов РЖД — речь идёт о «Ласточках» и «Сапсанах», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

«Бюро 1440» и РЖД утвердили на конференции ЦИПР-2026 совместный план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных составах — документ подписали замглавы РЖД Евгений Чаркин и гендиректор «ИКС Холдинга» и «Бюро 1440» Алексей Шелобков. Помимо «Сапсанов», которые ходят между Москвой и Санкт-Петербургом, спутниковый интернет получат «Ласточки», курсирующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Минск, Санкт-Петербург – Валдай, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Псков и другим.

Широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута поездов обеспечат специализированные абонентские терминалы. О начале испытаний оборудования «Бюро 1440» на поездах ранее сообщил глава спутникового оператора. Испытания продлятся до 2027 года.