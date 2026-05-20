Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным

Google строит большие планы, связанные с дальнейшим развитием искусственного интеллекта, и многие из них также связаны с доверием пользователей. В рамках конференции I/O 2026 компания анонсировала немало любопытных ИИ-функций, основанных на обработке массива личных данных пользователей.

Google анонсировала постоянно активного ИИ-агента Gemini Spark, который может помочь, например, с организацией предстоящего мероприятия, а инструмент Daily Brief предоставит краткий обзор запланированных на день дел. Google также расширяет доступ к ИИ-интерфейсу Gmail, который позволяет генерировать списки дел и ответы на поступающие письма.

Многие из анонсированных функций выглядят действительно полезными, но в основе каждой из них ИИ-движок, работающий с массивом личных данных пользователя. В отличие от конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic, которые позволяют подключать другие приложения и данные, доступ Gemini к личным данным, хранящимся в сервисах Google, находится за простым меню согласия. Именно это является одним из ключевых преимуществ поискового гиганта над конкурентами.

Google начала внедрять персонализированные функции ещё в 2024 году, когда интегрировала Gemini в некоторые приложения Workspace, такие как Gmail, «Документы», «Таблицы» и др. На тот момент ИИ-бот мог выполнять некоторые действия, такие как поиск нужных документов и написание черновиков писем. В это же время инструмент Deep Research на базе Gemini может получать доступ к электронным письмам пользователей, облачному хранилищу и чатам, чтобы использовать эти данные в качестве источников в процессе своей работы.

За последние несколько месяцев эти интеграции постепенно расширялись. В январе Google представила Personal Intelligence — ИИ-функцию, которая позволяет Gemini анализировать информацию из Gmail, «Google Фото», поисковика Google и истории YouTube без дополнительных запросов. Это означает, что Gemini может автоматически извлекать данные из аккаунтов пользователей, чтобы делать ответы на запросы более персонализированными.

Хотя доступ Gemini к данным пользователя является опциональным, похоже, что будущее ИИ-инструментов Google во многом зависит именно от того, будут ли люди доверять им конфиденциальную информацию. Так функция Daily Brief, которая уже внедряется для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra, сканирует поступающие в Gmail письма и отмечает события из календаря пользователя.

Gemini Spark проникает ещё глубже в данные пользователя. Google позиционирует этот инструмент, как персонального ассистента, способного работать внутри приложений Workspace круглосуточно и обрабатывать разные задачи. Однако подключение к Workspace это только начало, поскольку Gemini Spark может взаимодействовать со сторонними сервисами, такими как Canva, OpenTable, Spotify, Instacart, Adobe и др. Google даже планирует реализовать возможность предоставления доступа Gemini Spark к локальным файлам на компьютерах Apple Mac, подобно тому, как это происходит при использовании OpenClaw.

Многие люди могут не захотеть предоставлять ИИ-помощнику доступ ко всему содержимому своих ПК. Однако успех OpenClaw доказывает, что ИИ-системы переходят из разряда новинок в разряд реальных инструментов для повышения производительности, которым для работы нужен доступ к данным пользователей. Вопрос лишь в том, насколько потребители доверяют компаниям, стоящим за такими системами.