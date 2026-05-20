Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле

В свете амбиций Илона Маска (Elon Musk) по выводу ЦОД на орбиту Земли и в условиях сохранения бума ИИ в экосфере планеты, производство солнечных панелей обретает важное значение. Tesla приступила к строительству крупного предприятия в Техасе, которое будет специализироваться на выпуске солнечных панелей.

В качестве площадки для строительства избран участок земли в Хьюстоне, штат Техас, где у Tesla по соседству уже возводится предприятие, специализирующееся на изготовлении систем стационарного хранения электроэнергии Megapack. Такое соседство оправдано с учётом высокой взаимной зависимости данных видов продукции, ведь генерирующим электричество из солнечной энергии установкам требуются «буферные» аккумуляторы для его хранения.

В 2016 году Tesla поглотила компанию SolarCity, которая уже развивала в штате Нью-Йорк бизнес по производству солнечных панелей, но проект забуксовал после того, как выпуск солнечных панелей для нужд Tesla был поручен японской Panasonic. В 2020 году последняя отказалась от профильного бизнеса, но нью-йоркская площадка не использовалась Tesla для выпуска солнечных панелей вплоть до конца прошлого года. Предприятие способно ежегодно выпускать количество солнечных панелей, достаточное для выработки 300 МВт электроэнергии. Это очень мало в нынешних масштабах бизнеса Tesla, поэтому компания решилась построить ещё одно крупное предприятие в Техасе.

В январе этого года Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX готовы ежегодно выпускать на территории США количество солнечных панелей, достаточное для выработки 100 ГВт электроэнергии. В марте появилась информация, что Tesla ведёт переговоры с китайскими поставщиками оборудования для выпуска солнечных панелей, чтобы закупить его на сумму $2,9 млрд для будущего предприятия в Техасе. На этой площадке производство панелей будет вертикально интегрировано, и дело не ограничится их банальной сборкой из готовых привозных компонентов. Капитальные затраты на строительство предприятия превысят $250 млн. В Хьюстоне имеется порт, что позволяет быстро и экономично поставлять на предприятие необходимое оборудование и сырьё морским транспортом.

Теги: tesla, solarcity, солнечные батареи, техас
