Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight

Издательство Devolver Digital и разработчики из принадлежащей ему американской студии doinksoft (Gato Roboto, Gunbrella) объявили новую дату выхода своего фэнтезийного экшен-платформера Dark Scrolls.

Напомним, в начале месяца Devolver Digital и doinksoft анонсировали намерение выпустить Dark Scrolls уже 28 мая, однако спустя всего две недели оказались вынуждены скорректировать планы.

Как стало известно, вместо 28 мая авторы Dark Scrolls на самом деле имели в виду 22 июня, и это «никак не связано» с тем, что 29 мая выйдет горячо ожидаемый 8-битный экшен Mina the Hollower от создателей Shovel Knight из Yacht Club Games.

Однако в сопровождавшем анонс ролике ведущий технический и геймплейный дизайнер doinksoft Каллен Двайер (Cullen Dwyer) признался, что будет слишком занят игрой в Mina the Hollower, чтобы выпустить Dark Scrolls в срок.

«В мире есть место для двух пиксельных фэнтезийных экшенов. Просто наш придётся подождать немного дольше. Но это будет того стоить, потому что в [Dark Scrolls] вы сможете поиграть за крысу с саксофоном», — подчеркнули в doinksoft.

Пользователям Dark Scrolls предстоит сражаться с врагами и избегать смертельных ловушек в процедурно генерируемых испытаниях на созданных вручную уровнях, используя уникальные атаки и способности разноплановых героев.

Dark Scrolls создаётся для PC (Steam) и Nintendo Switch. Обещают девять героев с уникальными умениями, кооператив на двоих (локальный, онлайновый), не похожие друг на друга прохождения и текстовый перевод на русский язык.