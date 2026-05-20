Китай запретил импорт игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090D v2, созданных специально для него

История нецелевого использования игровых видеокарт Nvidia, если речь идёт о старших моделях, достаточно богата, поэтому GeForce RTX 5090 в своём изначальном виде быстро попала под экспортные ограничения США на китайском направлении. Примечательно, что власти КНР недавно запретили импорт актуальной модификации GeForce RTX 5090D v2, которая была специально создана для этого рынка.

Об этом сообщили на этой неделе некоторые ресурсы, включая Financial Times и HKEPC. Подчёркивается, что инициатива исходит именно от китайских таможенных органов, которые запретили массовый ввоз в страну видеокарт GeForce RTX 5090D v2, номинально соответствующих требованиям США в области экспортного контроля. Если учесть, что китайская сторона не торопится принимать и специализированные ИИ-ускорители H200, поставки которых в Китай так старательно продвигал основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) с конца прошлого года, то и GeForce RTX 5090D v2 наверняка попала под запрет в Китае по схожим соображениям. Такие видеокарты нередко используются в качестве более доступной альтернативы ускорителям вычислений, а китайские власти наверняка хотят стимулировать импортозамещение в этой сфере.

Символично, что запрет был введён вскоре после визита основателя Nvidia в Китай в составе правительственной делегации во главе с американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Проблема заключается в том, что GeForce RTX 5090D v2 специально создавалась для китайского рынка, и реализовать её в других регионах будет непросто. Впрочем, в условиях дефицита ИИ-ускорителей желающие приобрести такой «неликвид» наверняка найдутся, как показывает опыт предыдущих злоключений продукции Nvidia на китайской границе.