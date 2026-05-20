На конференции Google I/O 2026 поисковый гигант сообщил, что осенью в этом году выйдут умные очки под управлением Android XR, разработку которых компания вела совместно с Samsung и Qualcomm. Они получат интеграцию с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini. В проекте также принимали участие модные бренды Gentle Monster и Warby Parker.

Google также рассказала об основных функциях устройства. Для вызова Gemini достаточно произнести: «Привет, Google!» (Hey Google) — или коснуться боковой сторон оправы. ИИ-помощнику можно задать вопрос об окружающем мире или поручить выполнить задание как ИИ-агенту. Gemini предлагает функции пошаговой навигации для тех, кто заблудился; а по пути можно задавать вопрос об объектах вокруг — например, запросить отзывы о ресторане, мимо которого проходит пользователь. Ассистент может добавить остановки к маршруту пользователя, скажем, если он захочет перекусить в ресторане.

Умные очки можно использовать в качестве гарнитуры: управлять звонками, отправлять текстовые сообщения или читать сводки полученных. Можно включить любимую музыку через встроенные приватные динамики. Поддерживается съёмка фото и видео в высоком качестве; есть редактирование снимков с помощью Nano Banana. В наличии функция перевода в реальном времени с голосом, соответствующим голосу говорящего; перевести вслух очки могут также текст в меню или на вывесках. ИИ-агент умеет управлять приложениями на смартфоне — доставать его из кармана не понадобится. Очки подключаются как к iPhone, так и к смартфонам под Android.