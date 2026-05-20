SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая

Компания SpaceX снова перенесла первый запуск новой версии своей сверхтяжёлой ракеты Starship. Изначально запуск планировался на 19 мая, затем его перенесли на 20 мая. Теперь же компания говорит, что старт состоится 21 мая.

Запуск, который станет 12-м тестовым полётом программы с 2023 года, но первым за семь месяцев, должен пройти с базы Starbase в Техасе. Старт запланирован на 18:30 по восточному летнему времени (22 мая, 1:30 мск).

В ходе испытательного полета верхняя ступень Starship выйдет на суборбитальную траекторию, частично обогнув земной шар. Её приводнение произойдет в Индийском океане у берегов Западной Австралии примерно через 65 минут после старта. Первая ступень Super Heavy Starship совершит контролируемое приводнение в Мексиканском заливе примерно через семь минут после запуска.

SpaceX также опубликовала несколько фотографий Starship V3 со стартовой площадки.

12-й полёт станет дебютом Starship версии 3 (V3) — самой большой и мощной модификации ракеты на сегодняшний день. Она получила множество усовершенствований по сравнению со своими предшественниками, что отчасти объясняет длительный перерыв в полётах. Последний раз мегаракета поднималась в небо в октябре 2025 года.

