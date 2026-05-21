Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть

По итогам I квартала 2026 года российский рынок мобильных аксессуаров показал рост на 32 % в натуральном и на 14 % — в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчётный период в России было продано почти 13 млн мобильных аксессуаров на 9,3 млрд руб., подсчитали в «М.Видео».

Спросом у россиян пользовались как доступные повседневные аксессуары, так и технологичные решения: мощные зарядные устройства, внешние аккумуляторы большой ёмкости, кабели USB Type-C, а также аксессуары для дома, офиса, автомобиля и поездок. На зарядные устройства пришёлся 56,1 % продаж мобильных аксессуаров в штуках — годом ранее этот показатель составлял 53,7 %. Доля защитных стёкол и плёнок выросла с 17,8 % до 23,6 %. Чехлы занимают 11,7 % рынка, и этот показатель не изменился.

Сегмент пауэрбанков показал рост с 25,9 % до 29,5 % в денежном выражении. Их популярность растёт, потому что люди стали активнее пользоваться смартфонами: больше играть, потреблять контент, запускать навигацию и видеосервисы, обращаться к функциям искусственного интеллекта — всё это повышает нагрузку на аккумулятор устройств.

Аксессуары малоизвестных брендов занимают 35,7 % рынка в количественном выражении. За ними следуют продукция Remax, Samsung, Xiaomi и собственные торговые марки розничных сетей. В денежном выражении за продукцией малоизвестных брендов идут Samsung, Xiaomi, Apple и Baseus. Самыми востребованными в I квартале товарами стали зарядные устройства мощностью 20 Вт, адаптеры Samsung, внешние аккумуляторы, сетевые зарядки Xiaomi, аксессуары Apple и продукция Anker.

Растёт спрос на универсальные аксессуары с портами USB Type-C, быстрой зарядкой и совместимостью сразу с несколькими типами устройств. Популярность оригинальных аксессуаров снижается — люди чаще выбирают недорогие, но качественные альтернативы.