Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть

По итогам I квартала 2026 года российский рынок мобильных аксессуаров показал рост на 32 % в натуральном и на 14 % — в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчётный период в России было продано почти 13 млн мобильных аксессуаров на 9,3 млрд руб., подсчитали в «М.Видео».

Источник изображения: «М.видео»

Источник изображения: «М.видео»

Спросом у россиян пользовались как доступные повседневные аксессуары, так и технологичные решения: мощные зарядные устройства, внешние аккумуляторы большой ёмкости, кабели USB Type-C, а также аксессуары для дома, офиса, автомобиля и поездок. На зарядные устройства пришёлся 56,1 % продаж мобильных аксессуаров в штуках — годом ранее этот показатель составлял 53,7 %. Доля защитных стёкол и плёнок выросла с 17,8 % до 23,6 %. Чехлы занимают 11,7 % рынка, и этот показатель не изменился.

Сегмент пауэрбанков показал рост с 25,9 % до 29,5 % в денежном выражении. Их популярность растёт, потому что люди стали активнее пользоваться смартфонами: больше играть, потреблять контент, запускать навигацию и видеосервисы, обращаться к функциям искусственного интеллекта — всё это повышает нагрузку на аккумулятор устройств.

Аксессуары малоизвестных брендов занимают 35,7 % рынка в количественном выражении. За ними следуют продукция Remax, Samsung, Xiaomi и собственные торговые марки розничных сетей. В денежном выражении за продукцией малоизвестных брендов идут Samsung, Xiaomi, Apple и Baseus. Самыми востребованными в I квартале товарами стали зарядные устройства мощностью 20 Вт, адаптеры Samsung, внешние аккумуляторы, сетевые зарядки Xiaomi, аксессуары Apple и продукция Anker.

Растёт спрос на универсальные аксессуары с портами USB Type-C, быстрой зарядкой и совместимостью сразу с несколькими типами устройств. Популярность оригинальных аксессуаров снижается — люди чаще выбирают недорогие, но качественные альтернативы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Названы самые популярные ноутбуки в России — но больше всего денег принесли не они
Названы самые популярные умные колонки в России — топ-6 захватил «Яндекс»
В России стартовали продажи ноутбуков Asus ProArt PX13 и ProArt P16 — каждый стоит без малого 300 тыс. рублей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу
Мировые поставки OLED-мониторов за год подскочили на 78 % — почти четверть рынка за Asus
Теги: россия, продажи, аксессуары
россия, продажи, аксессуары
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 2 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 2 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 4 ч.
Google случайно опубликовала эксплойт для уязвимости Chromium, которую не исправляет уже 29 месяцев 4 ч.
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны 4 ч.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 4 ч.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 10 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 10 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 11 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 12 ч.
xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это не предел — компания готовит гигантский Grok 5 мин.
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы 12 мин.
Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть 60 мин.
«РТК-ЦОД» займётся развитием ЦОД-инфраструктуры в Нижегородской области 60 мин.
Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера 2 ч.
OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели 2 ч.
Глава Nvidia признал, что компания сдала китайский рынок Huawei 3 ч.
Microsoft продолжает скупать углеродные кредиты, несмотря на рост выбросов от ИИ 3 ч.
SpaceX раскрыла убытки, планы по Марсу и орбитальным ИИ ЦОД перед крупнейшим IPO в истории 3 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 4 ч.