Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника «Билайн бизнес» сообщил о массовом внедр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров

В России уже используют свыше 3 тысяч «умных» аудиобейджей для оценки качества обслуживания граждан. За всё время работы системы искусственный интеллект обработал около 600 тысяч часов записей разговоров сотрудников с посетителями. Об этом на форуме ЦИПР-2026 рассказал директор по работе с государственными заказчиками «Билайна» Александр Шведов.

Источник изображения: «Билайн»

Источник изображения: «Билайн»

Устройства, закрепленные на одежде сотрудников, в фоновом режиме фиксируют общение с посетителями и с помощью искусственного интеллекта анализируют содержание, интонации и соблюдение стандартов сервиса. Основные сферы применения — многофункциональные центры (МФЦ), медицинские учреждения и службы занятости.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Аудиобейдж выполняет сразу несколько функций, но ключевая — контроль качества обслуживания населения. Раньше это были пилотные проекты, сегодня можно уверенно говорить о массовом внедрении: более трех тысяч устройств работают в самых разных регионах страны. Эффекты с точки зрения качества коммуникации с гражданами — очень хорошие».

Технология позволяет автоматически выявлять конфликтные ситуации, нарушения регламентов и, напротив, лучшие практики обслуживания. Все записи хранятся и обрабатываются в защищённом контуре, а использование ИИ даёт возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека.

Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии «Билайн бизнес» по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных систем до пунктов весогабаритного контроля), сбор и обработка больших данных (видео-, аудио- и геоаналитика), а также внедрение искусственного интеллекта. Именно на этом стеке технологий, по словам представителей компании, и строится полноценный «умный город».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid: F7NfYUJCUneTVxVasErf

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России
В Москве заработал мобильный интернет по «белым спискам»
В России число базовых станций LTE растёт, а 3G — уменьшается
Google пообещала выпустить умные очки на Android XR уже осенью — с Gemini и разнообразным дизайном
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году
Теги: билайн, ципр, ии
билайн, ципр, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»
Сетевой боевик Spellcasters Chronicles от авторов Detroit: Become Human закроется спустя четыре месяца раннего доступа, зато у Star Wars Eclipse всё хорошо 12 мин.
Apple похвалилась, что пресекла мошеннические транзакции на $11,2 млрд за шесть лет и на этом не остановится 47 мин.
Owlcat раскрыла статистику участников «беты» The Expanse: Osiris Reborn и рассказала, как будет улучшать игру после критики фанатов 2 ч.
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут 2 ч.
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей 3 ч.
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей» 3 ч.
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только 3 ч.
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code 5 ч.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 6 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 7 ч.
Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service 35 мин.
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров 49 мин.
«Сбер» встал в очередь за китайскими чипами для «ГигаЧата» — перед ним ByteDance и Alibaba 2 ч.
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре 2 ч.
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч 2 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 2 ч.
Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095 3 ч.
TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих 3 ч.
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029 3 ч.
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая 4 ч.