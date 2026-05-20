Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом

В Китае, как и в других странах, изучают вопрос сбора солнечной энергии на орбите Земли для передачи наземным потребителям. В последнее время актуальность такого решения возросла в связи с интересом к орбитальным ЦОД, а также к выводу в космос аппаратов с более мощной полезной нагрузкой. В этих сценариях собранная на орбите солнечная энергия могла бы питать как отдельные спутники, так и серверные станции. Настала пора переходить к испытаниям.

Стало известно, что занятая в проекте беспроводной передачи энергии из космоса группа учёных Университета Сидянь в Сиане первой в мире смогла передать питание по микроволновому лучу одновременно на несколько движущихся целей. В университете для экспериментов с беспроводной передачей энергии ещё в 2022 году была построена специальная башня высотой 75 м. Прежде чем отправлять новую технологию в космос, учёные отрабатывали её компоненты на Земле, на сравнительно малых высотах. Впрочем, в будущем такие платформы будут испытывать также на воздушных шарах и самолётах, постепенно набирая высоту и повышая точность наведения на цель.

В ходе эксперимента система передала 1180 Вт на расстояние около 100 м, удерживая микроволновый луч с заданной точностью на удалённом приёмнике. Общий КПД передачи составил 20,8 %. Отдельно был испытан режим питания беспилотника: дрон летел со скоростью 30 км/ч и получал 143 Вт стабильной мощности примерно с 30 м. До этого никто в мире не смог продемонстрировать ничего подобного. Все аналогичные эксперименты в США, например, были либо в лаборатории, либо на полигоне в стационарных наземных условиях, либо с воздуха или из космоса, но сильно расфокусированным лучом на пределе чувствительности приёмников.

Источник добавляет, что университетская группа изменила концепцию солнечной орбитальной станции. Если ранее в варианте OMEGA космическая станция представлялась как единая геостационарная система с солнечным коллектором, фотоэлектрическим массивом, блоком управления и распределения мощности и микроволновой передающей антенной, то в новом варианте речь идёт о распределённой платформе с антенными решётками. Вероятно, также приоритет может быть отдан системе беспроводного питания космических аппаратов — чему-то вроде беспроводных заправок на орбите. По крайней мере, для людей на Земле и инфраструктуры на поверхности планеты это будет относительно безопасно, если что-то пойдёт не так.