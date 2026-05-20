«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 %

Разработчики из Amanita Design (Chuchel, Botanicula, Machinarium) выпустили Phonopolis — авангардную приключенческую головоломку, события которой происходят в построенном из картона антиутопическом мегаполисе.

Phonopolis расскажет историю юного мусорщика Феликса, жителя угнетаемого беспощадным Лидером города Фонополис. Его жители рискуют стать безмозглыми слугами главного злодея во имя достижения некой великой цели. Только протагонист способен оценить масштабы надвигающейся угрозы, поскольку на него не действуют команды прислужников Лидера.

Помешать планам обезумевшего автократа — главная задача для игроков. Сюжет головоломки вдохновлён произведениями чешского фантаста Карела Чапека (Karel Capek) и британского писателя Джорджа Оруэлла (George Orwell).

Ключевая локация приключенческой головоломки построена из картона, что, как утверждают авторы, «метафорически отсылает к утопической, тоталитарной модели общества». Все элементы окружения были вручную нарисованы на листе бумаги, а затем оцифрованы для использования в трёхмерном игровом мире.

Решение головоломок различной степени сложности строится на постоянном взаимодействии с элементами окружения. Геймерам нужно будет поворачивать стены, двигать полы, управлять различными механизмами или даже рвать бумажные занавески. В Amanita Design утверждают, что каждая задача тщательно интегрирована в мир игры и не похожа на другую.

Первые покупатели отнеслись к новинке от Amanita Design благосклонно, о чём свидетельствует высокий рейтинг одобрения (96 % положительных отзывов из 31 написанного). Геймеры хвалят проект за выдающийся визуальный стиль, запоминающуюся музыку, продуманные головоломки, уместный юмор и высокую интерактивность окружения. «Очередной шедевр Amanita! Превзошли самих себя», — заявил пользователь Maxim_L.

В части отзывов пользователи жалуются на «чрезмерно подробную» закадровую озвучку чуть ли не всех действий пользователя. Некоторые и вовсе утверждает, что данная геймплейная особенность «невыносимо раздражает, до такой степени, что играть невозможно».

Phonopolis вышла на PC (809 рублей в российском Steam до 3 июня, EGS, GOG). Есть текстовый перевод на русский язык.

Теги: amanita design, головоломка, приключение, phonopolis
