Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости портативные аудио-/видеоплееры, диктофон... Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлён...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play

Onyx Boox представила линейку компактных ридеров Poke 7 всего за несколько часов до их старта продаж в Китае. Устройства получили открытую платформу под управлением Android с доступом к сторонним приложениям, выступая прямой альтернативой закрытой экосистеме Amazon Kindle.

Источник изображения: Onyx Boox

Источник изображения: Onyx Boox

В новом поколении Poke производитель изменил подход к формированию модельного ряда, отказавшись от разделения на стандартную и бюджетную версии. Теперь серия включает базовую модель Poke 7 и расширенную версию Poke 7 Pro. Оба ридера получили современный дизайн с рефлёной задней панелью, которая пришла на смену привычным гладким корпусам, обеспечивая более надёжный хват.

Boox продолжает стратегию, которая уже помогла выделиться Palma и Go-серии, так как модели позиционируются не как электронные книги в строгом понимании, а как небольшие Android-устройства. Программная часть новинок базируется на операционной системе Android 11, которая обеспечивает полноценную поддержку магазина приложений Play Store. При этом используемая версия Android в 2026 году хоть и кажется устаревшей, однако всё равно даёт электронным книгам Boox уровень универсальности, недоступный пользователям Kindle.

На данный момент официальный старт запуска 21 мая ограничен территорией Китая, однако в ближайшие недели ожидается глобальный релиз новинок. По информации из тизеров в социальной сети Weibo, стоимость базовой версии Poke 7 начинается от 1199 юаней (примерно 12 500 рублей), а модель Poke 7 Pro обойдется в 1399 юаней (около 14 600 рублей). При оформлении предварительного заказа на китайских площадках покупатели дополнительно получат защитный чехол и подставку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году
ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах
Представлен Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) — планшет с экраном E Ink и ценником от $420
Назад в будущее: кассетный плеер Maxell с Bluetooth и USB-С теперь доступен не только в Японии
Плееры iPod вернулись в моду — продажи подскочили на 20–25 %, и вот почему
Выбираем гаджеты в подарок к 23 февраля и 8 марта с партнёрами 3DNews
Теги: boox, ридеры, электронные книги, android 11, google play
boox, ридеры, электронные книги, android 11, google play
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 27 мин.
Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев 32 мин.
Модель OpenAI решила задачу Эрдёша — и на этот раз с подтверждением математиков 37 мин.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 39 мин.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 7 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 7 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 8 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 9 ч.
Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году 10 ч.
Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1 11 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 30 мин.
Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд 51 мин.
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий 8 ч.
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом 9 ч.
Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении 9 ч.
Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, который втрое быстрее предшественника 11 ч.
Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service 12 ч.
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров 12 ч.
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч 13 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 13 ч.