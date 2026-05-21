Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play

Onyx Boox представила линейку компактных ридеров Poke 7 всего за несколько часов до их старта продаж в Китае. Устройства получили открытую платформу под управлением Android с доступом к сторонним приложениям, выступая прямой альтернативой закрытой экосистеме Amazon Kindle.

В новом поколении Poke производитель изменил подход к формированию модельного ряда, отказавшись от разделения на стандартную и бюджетную версии. Теперь серия включает базовую модель Poke 7 и расширенную версию Poke 7 Pro. Оба ридера получили современный дизайн с рефлёной задней панелью, которая пришла на смену привычным гладким корпусам, обеспечивая более надёжный хват.

Boox продолжает стратегию, которая уже помогла выделиться Palma и Go-серии, так как модели позиционируются не как электронные книги в строгом понимании, а как небольшие Android-устройства. Программная часть новинок базируется на операционной системе Android 11, которая обеспечивает полноценную поддержку магазина приложений Play Store. При этом используемая версия Android в 2026 году хоть и кажется устаревшей, однако всё равно даёт электронным книгам Boox уровень универсальности, недоступный пользователям Kindle.

На данный момент официальный старт запуска 21 мая ограничен территорией Китая, однако в ближайшие недели ожидается глобальный релиз новинок. По информации из тизеров в социальной сети Weibo, стоимость базовой версии Poke 7 начинается от 1199 юаней (примерно 12 500 рублей), а модель Poke 7 Pro обойдется в 1399 юаней (около 14 600 рублей). При оформлении предварительного заказа на китайских площадках покупатели дополнительно получат защитный чехол и подставку.