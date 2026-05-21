ИИ обещал сделать всё дешевле, но пока только разгоняет инфляцию

Инфляция в США достигла трёхлетнего максимума — её спровоцировали преимущественно рост цен на нефть и трамповские пошлины. Но есть и другой, более неожиданный фактор, усугубляющий проблему — бум в области искусственного интеллекта.

Охватившая деловой мир «золотая лихорадка» ИИ привела к беспрецедентному спросу на компьютерные чипы, память и другие электронные компоненты, что способствовало росту инфляции. Влияние ИИ на общую инфляцию в США пока очень незначительно, и его непросто рассчитать, но воздействие становится всё более заметным. Категория «компьютерное ПО и аксессуары» в индексе потребительских цен показывала почти неуклонное снижение с начала наблюдений в конце девяностых годов; но за последние 12 месяцев рост здесь составил почти 14 %, и это рекордный показатель. И в ближайшее время рост цены на компоненты оборудования для ИИ едва ли замедлится.

За закончившийся в апреле период в 12 месяцев оптовые цены на электронные компоненты показали рекордный рост на 28 %, а всего год назад эта динамика была отрицательной. Многие из этих компонентов производятся за пределами США, поэтому американские компании наращивают ввоз: за первые три месяца 2026 года импорт компьютеров достиг $93 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с I кварталом 2025 года. В сегменте полупроводников рост составил 40 %, компьютерных аксессуаров — 37 %. Чрезвычайно высокий спрос говорит о том, что цены в ближайшее время не снизятся, и это очередная проблема для ФРС США, которая всё пытается сдержать инфляцию.

Проблема обеспокоила и экономистов с Уолл-стрит: ненасытный аппетит к высокотехнологичной продукции может распространиться и на популярные товары: смартфоны, ноутбуки — всё то, что покупают потребители. Значительная часть связанных с бумом ИИ издержек пока покрывается бизнесом, но так будет не всегда, предупреждают эксперты. Ирония в том, что ИИ первоначально рассматривался как фактор, способный сдержать высокую инфляцию. Повысив эффективность работы сотрудников и компаний, он должен был снизить издержки бизнеса и привести к снижению цен. В долгосрочной перспективе это ещё может случиться, но только не сейчас. «Если технологии ИИ в конечном итоге снизят себестоимость производства, результатом будет дефляция. Но в настоящее время развитие инфраструктуры ИИ даёт экономике инфляционный импульс», — указывают экономисты Citibank.