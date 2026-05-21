Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon

Французский издатель и разработчик Ubisoft отчитался о результатах 2026 финансового года. Период ознаменовался для компании рекордными операционными убытками и большими надеждами на будущее.

По итогам 2026 финансового года выручка Ubisoft упала на 21,8 % до €1,4 млрд (по сравнению с аналогичным периодом год назад), чистые поступления сократились на 17,4 % до €1,5 млрд, а операционные убытки достигли рекордных €1,3 млрд.

Удручающие показатели стали результатом анонсированной в январе масштабной организационной и операционной перезагрузки, в рамках которой Ubisoft отменила семь игр, отложила ещё шесть и закрыла две студии.

Ubisoft нацелена завершить трансформацию в 2027 финансовом году, но предупреждает, что нынешний год является «низшей точкой в траектории нашего свободного денежного потока».

За год Ubisoft уволила 1200 человек (сейчас компания насчитывает около 16 600 сотрудников) и сократила расходы до €1,436 млрд в 2026 финансовом году. К марту 2028-го показатель планируют снизить до €1,25 млрд.

Что касается игр, то Ubisoft надеется показать более впечатляющие результаты в 2028 и особенно 2029 финансовых годах благодаря новым флагманским релизам во франшизах Assassin’s Creed, Far Cry и Tom Clancy’s Ghost Recon.

Упоминания пропавших с радаров многострадальной Beyond Good and Evil 2 и амбициозного ремейка культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell в новом финансовом отчёте Ubisoft не наблюдается.

Теги: assassin's creed, far cry, tom clancy's ghost recon, ubisoft
