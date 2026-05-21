Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста

Российский рынок прикладного программного обеспечения уступает по темпам роста мировому рынку в отдельных сегментах в среднем в два раза, сообщил директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух в ходе конференции ЦИПР-2026. Он также отметил, что несмотря на запущенную в стране программу импортозамещения, отечественные заказчики не спешат выбирать локальные решения, предпочитая софт иностранных вендоров.

Источник изображения: Florian Olivo/unsplash.com

В частности, глобальный сегмент почтовых приложений в 2025 году увеличился с $46 млрд до $105,5 млрд, тогда как в России — с 5,5 млрд до 6,98 млрд руб. В сегменте систем резервного копирования в мире показатель за этот же период вырос с $7,8 млрд до $14,2 млрд, в России, наоборот, уменьшился с 9,7 млрд до 9,1 млрд руб., в сегменте систем виртуализации мировой рынок увеличился с $40 млрд до $110 млрд руб., в России сегмент увеличился с 10,7 млрд до 19,4 млрд руб. Сектор облачных платформ на мировом рынке увеличился с $96 млрд до $419 млрд руб., в России — с 28 млрд до 235 млрд руб.

Согласно оценкам Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech от февраля 2025 года, которые приводят «Ведомости», отечественный рынок ПО в прошлом году достиг 808 млрд руб. и может вырасти более чем вдвое до 1,7 трлн руб. По словам Массуха, использование зарубежного ПО российскими компаниями несёт угрозу их кибербезопасности. Западные организации активно работают со спецслужбами, и поэтому можно ожидать «деструктивного воздействия из обновлений», которые легально скачиваются через Дубай или Аргентину.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ЦИПР-2026 сообщил, что доля IT-отрасли в ВВП страны за шесть лет удвоилась, а объём продаж российских продуктов и сервисов увеличился почти в 4,5 раза, превысив в 2025 году 5 трлн руб. Экспорт софта впервые с 2022 года прибавил 15 %, сегмент облачных сервисов увеличился более чем в 4 раза, а российский рынок ИИ расширяется почти вдвое быстрее остального IT-сектора.

По словам гендиректора группы компаний ST IT Антона Аверьянова, в отличие от мирового российский рынок ограничен рамками одной экономики, поэтому напрямую сравнивать темпы роста не совсем корректно. К тому же значительная часть развития отечественного IT-сектора сейчас обусловлена задачами импортозамещения и перестройки инфраструктуры после ухода ряда зарубежных вендоров.

Говоря об импортозамещении, следует учитывать, что любая миграция требует серьёзных затрат, переобучения сотрудников и несёт риски сбоев, поэтому бизнес действует осторожно даже при наличии формально подходящих российских аналогов, отметил эксперт.

Как полагает генеральный директор «Графтеха» Пётр Василенко, полностью догнать глобальных производителей по объёму инвестиций и масштабу рынка российские компании не смогут. Это связано с тем, что зарубежные вендоры работают на мировой рынок, который значительно больше российского, а объём инвестиций в разработку несопоставим с возможностями отечественной отрасли.

«Импортозамещение — это шаг назад, а никак не шаг вперёд», — заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская в ходе сессии «Настоящее будущее: технологии в условиях глобального дисрапта» на ЦИПР-2026. По её словам, российские компании пытаются воспроизвести аналоги систем, которые уже существовали в стране 10–30 лет назад, а организациям, работающим на экспорт, теперь приходится поддерживать одновременно и российский, и западный стек.

Теги: программное обеспечение, россия, импортозамещение, аналитика
