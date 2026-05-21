Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, потому что завладела колоссальной долей мирового рынка ускорителей для систем искусственного интеллекта, традиционно основанных на архитектуре графических процессоров. На этом производитель решил не останавливаться и уже заявил о намерении усилить свои позиции и на рынке центральных процессоров (CPU).

В беседе с инвесторами по итогам квартального финансового отчёта глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что центральные процессоры Vera могут оказаться революционными продуктом, который уже демонстрирует многообещающие показатели продаж. Nvidia традиционно выступает как лидер рынка графических процессоров, а сегмент центральных обычно делили между собой AMD и Intel — «зелёные» тоже выпускали CPU, но не объявляли их своим основным направлением.

С появлением чипов Vera это может измениться — их господин Хуанг назвал «первым в мире процессором, разработанным специального для агентного ИИ» и отметил, что открыл в них «новый мощный драйвер роста». «Vera открывает для Nvidia совершенно новый рынок объёмом $200 млрд, рынок, который мы никогда раньше не охватывали, и для его внедрения с нами сотрудничает каждый крупный гиперскейлер и производитель систем. Мир перестраивает вычислительные мощности для агентного ИИ и физического роботизированного ИИ. Nvidia находится в центре этих преобразований», — заявил глава компании.

«Мыслящая» часть ИИ-моделей работает на графических процессорах, а для агентов необходимы центральные — они используются для запуска поставленных задач, и вскоре для этого появятся специальные ПК. Архитектура чипов Vera предназначена для работы ИИ-агентов, потому что оптимизирована для максимально быстрой обработки токенов. Традиционно в облачных ресурсах брались в расчёт только ядра, позволяющие запускать множество экземпляров приложений с максимально возможной скоростью. К настоящему моменту Nvidia, по словам Дженсена Хуанга, продала автономных процессоров Vera на $20 млрд, и компания только в начале этого пути.

«В мире миллиард пользователей, людей. Мне кажется, в мире будут миллиарды агентов, [хотя и] не сегодня. То есть мы будем расти, но у нас будут миллиарды агентов, и все эти миллиарды агентов будут работать на оборудовании. И это оборудование будет похоже на ПК — точно как мы, люди, пользуемся ПК сегодня», — заключил глава Nvidia.