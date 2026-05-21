На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium

Как и было обещано, 21 мая на ПК состоялся релиз психоделической шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies от лондонской студии ZA/UM, в 2019 году выпустившей культовый детектив Disco Elysium.

Источник изображений: ZA/UM

Zero Parades: For Dead Spies вышла в Steam, GOG, Epic Games Store, а к концу 2026 года обещает добраться до консолей — в частности, PS5. Релиз сопровождался новым обзорным геймплейным трейлером.

Стоимость Zero Parades: For Dead Spies составляет $40 — в российском сегменте игра продаётся за 1550 рублей. Такая же цена с недавних пор установлена и на Disco Elysium (до 24 апреля детектив отдавали за 725 рублей).

Игрокам достаётся роль гениальной шпионки с тяжёлым прошлым Хершел Уилк (прозвище Каскад), которая спустя пять лет после самой крупной неудачи в своей жизни возвращается в город-государство Портофиро.

Хершел предстоит собрать старую команду и спасти её участников или «снова сжечь всё дотла», допускать ошибки, сталкиваться с их последствиями и в последний раз доказать свою состоятельность или стать «живой ручной гранатой».

Обещают 15 уникальных говорящих навыков, психическое состояние Хершел, которое становится полноценной геймплейной механикой, и возможность изменить внутреннюю систему убеждений героини через самоанализ.

На релизе Zero Parades доступна полностью на английском с текстовым переводом на русский, испанский, немецкий и упрощённый китайский. Поддержку других языков (французский, итальянский, польский и так далее) начнут добавлять к концу года.

