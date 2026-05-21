Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max 400 — Zen 5, мощная графика и до 192 Гбайт унифицированной памяти

AMD освежила линейку передовых систем на чипе — серия Ryzen AI Max 400 с кодовым именем Gorgon Halo представляет собой незначительное обновление вышедших ранее Ryzen AI Max 300 Strix Halo. Важное нововведение — до 192 Гбайт унифицированной памяти.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Если в Strix Halo можно было установить до 128 Гбайт унифицированной памяти, то с Gorgon Halo этот предел расширили до 192 Гбайт. Возможно, произошло это в не самый подходящий момент, когда образовался мировой дефицит чипов памяти, и даже Apple была вынуждена отказаться от вариантов Mac Studio с 512 и 128 Гбайт. Новое семейство включает три модели, отдалённо знакомые по линейке Strix Halo: везде используются центральные процессоры Zen 5, графика RDNA 3.5 и нейропроцессоры XDNA 2.

Флагманский AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 повысил частоту на 100 МГц в сравнении с предшественником Ryzen AI Max+ 395 — до 5,2 ГГц. Пока все модели носят маркировку Pro, то есть они ориентированы на корпоративный рынок, хотя слайды на презентации описывают чипы Ryzen AI Max 400. Представитель компании прокомментировал это следующим образом: «AMD анонсирует серию Ryzen AI Max Pro 400, в которой будут использоваться технологии AMD Pro, обеспечивающие безопасность, управляемость и надёжность корпоративного уровня». Другими словами, появление потребительских версий этих чипов остаётся под вопросом.

Интересно, что встроенная графика новых систем AMD Ryzen AI Max Pro 490 и 485 получила лишь 32 вычислительных блока (Radeon 8050S). В этом году компания выпустила обновлённые версии Ryzen AI Max 385 и 390 с 40 вычислительными блоками — они получили индексы Ryzen AI Max+ 388 и 392. Возможно, то же случится в серии Gorgon Halo. Главное улучшение — это память. В качестве видеопамяти могут выступать до 160 Гбайт — 32 Гбайт резервируются для системы. Как утверждает AMD, новые чипы оказываются первыми клиентскими x86-процессорами, способными запускать большие языковые модели размером более 300 млрд параметров. Apple предлагает эти возможности на Arm-процессорах, а вот у Intel действительно нет ничего подобного.

AMD пообещала, что чипы Ryzen AI Max 400 «выйдут скоро», но не уточнила ни сроков, ни партнёров по проекту. Strix Halo использовались во Framework Desktop, ROG Flow Z13 и GMKtec EVO-X2 — возможно, и у Gorgon Halo присутствие будет также незначительным. Партнёры объявят о выпуске своих систем на этих чипах в III квартале 2026 года, сообщила AMD. Единственная подтверждённая система на данный момент — Ryzen AI Halo, которую компания обновит до варианта с Ryzen AI Max+ Pro 495. Ранее AMD выпустила её в исполнении с Ryzen AI Max+ 395 — предзаказы открываются в июне, цена составит от $3999.

Базовая конфигурация включает AMD Ryzen AI Max+ 395 со 128 Гбайт унифицированной памяти и накопителем на 2 Тбайт; прочие подробности и цены на альтернативные конфигурации компания пообещала озвучить ближе к моменту выхода систем в продажу. Основным конкурентом этим ПК выступает Nvidia DGX Spark со 128 Гбайт унифицированной памяти, чипом Nvidia GB10 и накопителем на 4 Тбайт — всё это оценивается в $4700.

Ryzen AI Halo может работать под управлением Linux и Windows, тогда как аналог от Nvidia ограничивается лишь Linux. По сравнению с Nvidia DGX Spark система Ryzen AI Halo обещает прирост производительности на 14 % в токенах в секунду для большой языковой модели GLM 4.7 Flash 30B и на 4 % — для Alibaba Qwen 3.6 35B. Обещан четырёхкратный прирост производительности в задачах ИИ по сравнению с Apple Mac mini, но это не совсем корректное сравнение — на уровне с AMD Ryzen AI Halo и Nvidia DGX Spark выступает всё-таки Mac Studio.

Среди прочих технических характеристик AMD Ryzen AI Halo перечисляются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet на 10 Гбит/с, три порта USB Type-C с неизвестной скоростью передачи данных и ещё один для питания. Номинальный показатель TDP составляет до 120 Вт. Размеры ПК — 150 × 150 ×43 мм. Он позиционируется как оборудование «экономики токенов»: по сравнению с использованием облачных вычислений такой компьютер может экономить до $750 в месяц при условии обработки 6 млн токенов в день и окупиться за полгода. Предзаказы на AMD Ryzen AI Halo откроются в июне, но точная дата пока не озвучивается, как и сроки выхода версий на Gorgon Halo.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano)
Nvidia захватила рынок ИИ-ускорителей и теперь идёт за рынком CPU — Intel и AMD под ударом
ИИ продолжает раздувать бизнес Nvidia — квартальная выручка взлетела на 85 % до небывалых $81,6 млрд
Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам
Теги: amd, ryzen, gorgon halo
amd, ryzen, gorgon halo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
ИИ обещал сделать всё дешевле, но пока только разгоняет инфляцию
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста 2 ч.
На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium 2 ч.
Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода 3 ч.
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше 4 ч.
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon 4 ч.
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории 4 ч.
Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem 5 ч.
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 6 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 7 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 9 ч.
В Японии создали многоразовый фотополимер для 3D-печати — брак можно будет использовать повторно 4 мин.
Cowboy Space подала в FCC заявку на создание орбитальной группировки из 20 тыс. ЦОД 15 мин.
Суд приказал заблокировать все домены Anna’s Archive — крупнейшей пиратской библиотеки в интернете 35 мин.
Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max 400 — Zen 5, мощная графика и до 192 Гбайт унифицированной памяти 2 ч.
Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS — покупатели получат $1,1 млн компенсации 2 ч.
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите 2 ч.
Роботы Figure AI больше недели сортируют посылки в прямом эфире — зрители делают ставки на их поломку 3 ч.
Акции Samsung подскочили на 6 % после постановки на паузу масштабной забастовки 3 ч.
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу 3 ч.
YADRO представила СХД TATLIN.BACKUP.L с полезной ёмкостью до 1 Пбайт 4 ч.