Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max 400 — Zen 5, мощная графика и до 192 Гбайт унифицированной памяти

AMD освежила линейку передовых систем на чипе — серия Ryzen AI Max 400 с кодовым именем Gorgon Halo представляет собой незначительное обновление вышедших ранее Ryzen AI Max 300 Strix Halo. Важное нововведение — до 192 Гбайт унифицированной памяти.

Если в Strix Halo можно было установить до 128 Гбайт унифицированной памяти, то с Gorgon Halo этот предел расширили до 192 Гбайт. Возможно, произошло это в не самый подходящий момент, когда образовался мировой дефицит чипов памяти, и даже Apple была вынуждена отказаться от вариантов Mac Studio с 512 и 128 Гбайт. Новое семейство включает три модели, отдалённо знакомые по линейке Strix Halo: везде используются центральные процессоры Zen 5, графика RDNA 3.5 и нейропроцессоры XDNA 2.

Флагманский AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 повысил частоту на 100 МГц в сравнении с предшественником Ryzen AI Max+ 395 — до 5,2 ГГц. Пока все модели носят маркировку Pro, то есть они ориентированы на корпоративный рынок, хотя слайды на презентации описывают чипы Ryzen AI Max 400. Представитель компании прокомментировал это следующим образом: «AMD анонсирует серию Ryzen AI Max Pro 400, в которой будут использоваться технологии AMD Pro, обеспечивающие безопасность, управляемость и надёжность корпоративного уровня». Другими словами, появление потребительских версий этих чипов остаётся под вопросом.

Интересно, что встроенная графика новых систем AMD Ryzen AI Max Pro 490 и 485 получила лишь 32 вычислительных блока (Radeon 8050S). В этом году компания выпустила обновлённые версии Ryzen AI Max 385 и 390 с 40 вычислительными блоками — они получили индексы Ryzen AI Max+ 388 и 392. Возможно, то же случится в серии Gorgon Halo. Главное улучшение — это память. В качестве видеопамяти могут выступать до 160 Гбайт — 32 Гбайт резервируются для системы. Как утверждает AMD, новые чипы оказываются первыми клиентскими x86-процессорами, способными запускать большие языковые модели размером более 300 млрд параметров. Apple предлагает эти возможности на Arm-процессорах, а вот у Intel действительно нет ничего подобного.

AMD пообещала, что чипы Ryzen AI Max 400 «выйдут скоро», но не уточнила ни сроков, ни партнёров по проекту. Strix Halo использовались во Framework Desktop, ROG Flow Z13 и GMKtec EVO-X2 — возможно, и у Gorgon Halo присутствие будет также незначительным. Партнёры объявят о выпуске своих систем на этих чипах в III квартале 2026 года, сообщила AMD. Единственная подтверждённая система на данный момент — Ryzen AI Halo, которую компания обновит до варианта с Ryzen AI Max+ Pro 495. Ранее AMD выпустила её в исполнении с Ryzen AI Max+ 395 — предзаказы открываются в июне, цена составит от $3999.

Базовая конфигурация включает AMD Ryzen AI Max+ 395 со 128 Гбайт унифицированной памяти и накопителем на 2 Тбайт; прочие подробности и цены на альтернативные конфигурации компания пообещала озвучить ближе к моменту выхода систем в продажу. Основным конкурентом этим ПК выступает Nvidia DGX Spark со 128 Гбайт унифицированной памяти, чипом Nvidia GB10 и накопителем на 4 Тбайт — всё это оценивается в $4700.

Ryzen AI Halo может работать под управлением Linux и Windows, тогда как аналог от Nvidia ограничивается лишь Linux. По сравнению с Nvidia DGX Spark система Ryzen AI Halo обещает прирост производительности на 14 % в токенах в секунду для большой языковой модели GLM 4.7 Flash 30B и на 4 % — для Alibaba Qwen 3.6 35B. Обещан четырёхкратный прирост производительности в задачах ИИ по сравнению с Apple Mac mini, но это не совсем корректное сравнение — на уровне с AMD Ryzen AI Halo и Nvidia DGX Spark выступает всё-таки Mac Studio.

Среди прочих технических характеристик AMD Ryzen AI Halo перечисляются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet на 10 Гбит/с, три порта USB Type-C с неизвестной скоростью передачи данных и ещё один для питания. Номинальный показатель TDP составляет до 120 Вт. Размеры ПК — 150 × 150 ×43 мм. Он позиционируется как оборудование «экономики токенов»: по сравнению с использованием облачных вычислений такой компьютер может экономить до $750 в месяц при условии обработки 6 млн токенов в день и окупиться за полгода. Предзаказы на AMD Ryzen AI Halo откроются в июне, но точная дата пока не озвучивается, как и сроки выхода версий на Gorgon Halo.