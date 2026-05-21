Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux

Создатели устройства Flipper Zero официально анонсировали новую модель, которая получила название Flipper One. Карманный гаджет значительно расширяет возможности оригинала за счёт более высокой производительности, модульной архитектуры и расширяемости — это устройство совершенно нового уровня.

К выходу в продажу Flipper One ещё не готов. Разработчики из Flipper Devices обратились за помощью к сообществу, чтобы оно помогло направить и доработать заключительные этапы создания Flipper One для достижения целей. «Flipper Zero показал, насколько многого можно добиться с помощью узкоспециализированного открытого продукта и сообщества, которое продвинет его дальше, чем ты можешь. Flipper One — результат применения того же подхода к гораздо более масштабной задаче — созданию полностью открытого Arm-устройства под Linux, которое не устареет в момент выпуска. Это, честно говоря, сложно, и в одиночку мы этого сделать не можем, поэтому открываем процесс разработки с самого первого дня», — заявил сооснователь и глава Flipper Devices Павел Жовнер.

Разработчики подчёркивают, что Flipper One — это не улучшенный вариант Flipper Zero; это совершенно разные проекты для разных задач. Flipper One комплектуется системой на чипе Rockchip RK3576 с производительностью на уровне Raspberry Pi 5 и поддержкой накопителей M.2. Чтобы обеспечить полноценную поддержку Linux, предстоит потрудиться: сейчас ведётся работа над управлением питания и поддержкой Alt-mode USB DP; в основную ветку пока полностью не были включены драйверы нейропроцессора, аппаратного декодера видео и других ускорителей.

Для решения текущих задач разработчики создали портал Flipper One со всей документацией: есть подпроекты, посвящённые аппаратной части, механике, ПО для Linux, прошивке микроконтроллера, пользовательскому интерфейсу, документации и тестированию. Rockchip RK3576 включает восьмиядерный Arm-процессор, графику Mali-G52, ИИ-ускоритель и 8 Гбайт оперативной памяти. В паре с ним работает микроконтроллер RP2350 — его можно запустить автономно, обеспечив Flipper One значительный набор функций даже без подключения Linux. При этом основная система на чипе и микроконтроллер взаимодействуют между собой.

Чтобы использовать возможности Flipper One по максимуму, ОС должна быть полностью оптимизирована под него, поэтому ведётся разработка Flipper OS на базе Debian. Ключевым проектом здесь является FlipCTL — фреймворк для взаимодействия с устройством на крошечном экране и помощью пятипозиционного джойстика и нескольких других кнопок. При наличии доступа к большом экрану Flipper One может заряжаться, показывать видео на мониторе и подключать периферийные устройства — всё через один кабель USB Type-C DisplayPort Alt Mode. В наличии также порт HDMI. Для подключения внешних модулей предусмотрены слот M.2 и порт GPIO. Наконец, наличие NPU позволит локально запускать большие языковые модели, но пока реализация этой функции сопряжена с некоторыми сложностями. При наличии подключения к интернету можно будет пользоваться и внешними ИИ-агентами.

Теги: flipper one, linux, компьютер
