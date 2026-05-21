CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков

ИИ-модель Google Gemini находится на подъёме. Алгоритм уже интегрировали с сервисами Canva и Adobe, а теперь стало известно о его интеграции с CapCut — самым популярным приложением для редактирования видео на смартфонах.

CapCut имеет обширный набор инструментов для редактирования. Хотя сервис и перешёл на модель с подписками, им продолжает пользоваться множество авторов контента. Дело в том, что достаточно простые в использовании функции и большое количество вариантов редактирования успели полюбиться многим. Теперь же CapCut объявил о партнёрстве с Google, в рамках которого инструменты редактирования видео будут интегрированы с Gemini.

Такая интеграция позволит пользователям редактировать фото и видео в приложении Gemini, используя при этом возможности CapCut. Проще говоря, весь процесс создания контента, от воплощения идеи в жизнь до экспорта готового материала можно будет осуществить прямо в интерфейсе Gemini. Если эта интеграция будет хорошо работать, она позволит устранить существенную часть неудобств, связанных с использованием Gemini для генерации контента на основе идей и CapCut для непосредственного редактирования видео.

Это не первый случай партнёрства двух компаний. В прошлом году Google тестировала функцию, с помощью пользователи могли экспортировать и редактировать свои «Воспоминания» из «Google Фото» непосредственно в CapCut. Когда именно пользователи смогут оценить результаты нового партнёрства Google и CapCut, пока неизвестно. В сообщении CapCut лишь сказано, что это произойдёт скоро.

Теги: gemini, capcut, google
