Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia

Компания Advanced Micro Devices (AMD) объявила о намерении инвестировать более $10 млрд в ИИ-сектор Тайваня для углубления стратегического партнёрства и наращивания собственных мощностей по производству передовых ИИ-чипов. Аналитики и инвесторы рассматривают AMD в качестве основного конкурента Nvidia на рынке ИИ-ускорителей.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Американский производитель полупроводниковой продукции заявил о намерении сотрудничать с тайваньским поставщиком услуг по упаковке и тестированию микросхем ASE и его подразделением SPIL для разработки более энергоэффективных технологий для систем искусственного интеллекта и процессоров. Новая технология будет поддерживать процессоры AMD EPYC поколения Venice, которые уже выпускаются по техпроцессу 2 нм на мощностях компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. AMD также заявила о продолжении работы с другими тайваньскими партнёрами, включая PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron и Inventec.

«По мере ускорения внедрения ИИ наши глобальные клиенты быстрыми темпами масштабируют ИИ-инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности <…> Объединяя лидерство AMD в сфере высокопроизводительных вычислений с экосистемой Тайваня и нашими стратегическими глобальными партнёрами, мы создаём интегрированную ИИ-инфраструктуру, которая помогает клиентам ускорить развёртывание ИИ-систем следующего поколения», — заявила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

Тайвань играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок для таких компаний, как Nvidia и Apple. Его позиции подкрепляет TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель чипов. В отдельном заявлении AMD также сообщила о наращивании производства чипов EPYC поколения Venice.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD запустила массовое производство 2-нм серверных процессоров EPYC Venice на Zen 6
Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max 400 — Zen 5, мощная графика и до 192 Гбайт унифицированной памяти
Nvidia захватила рынок ИИ-ускорителей и теперь идёт за рынком CPU — Intel и AMD под ударом
Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии почти по $340 000 на человека
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS — покупатели получат $1,1 млн компенсации
Теги: amd, тайвань, инвестиции
amd, тайвань, инвестиции
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 55 мин.
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал 2 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 2 ч.
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 2 ч.
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США 2 ч.
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово 2 ч.
Европейцы обвинили Google, Meta и TikTok в неспособности противостоять мошенникам 3 ч.
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто 3 ч.
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков 3 ч.
Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться 3 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 57 мин.
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства 58 мин.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 60 мин.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 2 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 2 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ 2 ч.
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США 3 ч.
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630 3 ч.
Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США 3 ч.
MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800 4 ч.