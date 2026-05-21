AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia

Компания Advanced Micro Devices (AMD) объявила о намерении инвестировать более $10 млрд в ИИ-сектор Тайваня для углубления стратегического партнёрства и наращивания собственных мощностей по производству передовых ИИ-чипов. Аналитики и инвесторы рассматривают AMD в качестве основного конкурента Nvidia на рынке ИИ-ускорителей.

Американский производитель полупроводниковой продукции заявил о намерении сотрудничать с тайваньским поставщиком услуг по упаковке и тестированию микросхем ASE и его подразделением SPIL для разработки более энергоэффективных технологий для систем искусственного интеллекта и процессоров. Новая технология будет поддерживать процессоры AMD EPYC поколения Venice, которые уже выпускаются по техпроцессу 2 нм на мощностях компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. AMD также заявила о продолжении работы с другими тайваньскими партнёрами, включая PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron и Inventec.

«По мере ускорения внедрения ИИ наши глобальные клиенты быстрыми темпами масштабируют ИИ-инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности <…> Объединяя лидерство AMD в сфере высокопроизводительных вычислений с экосистемой Тайваня и нашими стратегическими глобальными партнёрами, мы создаём интегрированную ИИ-инфраструктуру, которая помогает клиентам ускорить развёртывание ИИ-систем следующего поколения», — заявила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

Тайвань играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок для таких компаний, как Nvidia и Apple. Его позиции подкрепляет TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель чипов. В отдельном заявлении AMD также сообщила о наращивании производства чипов EPYC поколения Venice.