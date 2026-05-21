На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели

По мере развития сервисов генерации видео по текстовому запросу в киноиндустрии начали появляться студии, специализирующиеся на создании как сериалов, так и полнометражных фильмов, которые не привлекают актёров и не используют декорации. Один из таких фильмов, созданный при помощи ИИ, даже принял участие в Каннском кинофестивале в этом году.

Источник изображения: YouTube, Higgsfield

Его создателем является стартап Higgsfield, который был основан в Сан-Франциско три года назад, и до сих пор специализировался на создании сериалов с продолжительностью одного эпизода около 22 минут. Полнометражную картину «Долгая дорога в ад» (Hell Grind), которая идёт 95 минут, стартап создал за две недели, потратив на это $500 000. Из этой суммы $400 000 ушли на оплату доступа к вычислительным мощностям. Higgsfield заявился к участию в известном кинофестивале ради демонстрации возможностей, которые предоставляет отрасли генеративный ИИ.

Участники мероприятия в Каннах отмечают, что по сравнению с прошлыми годами отношение к самой идее создания фильмов при помощи ИИ начинает меняться от опасений по поводу уничтожения ремесла к осторожному принятию неизбежной экспансии подобных технологий. На пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля, актриса Деми Мур (Demi Moore) заявила, что актёры должны искать возможности для работы с технологиями: «ИИ уже здесь. И бороться с ним означает начать битву, в которой мы проиграем».

Режиссёр и продюсер Higgsfield Адилет Абиш (Adilet Abish) считает, что ИИ даёт возможность рассказать миру свою историю. По словам создателей ИИ-фильма, для работы с новыми инструментами всё равно требуются навыки классического кинопроизводства — например, правил композиции сцены. В мае компания вышла на приведённый размер годовой выручки на уровне $400 млн. Она полагается на общедоступные ИИ-модели для создания видео типа Google Veo 3 и Seedance 2.0 компании ByteDance. Стартап лишь добавляет своё ноу-хау, позволяющее обеспечить преемственность генерируемых ИИ сцен и образов.

За один подход при помощи текстового запроса можно получить 15 секунд сгенерированного видео. Каждая сцена подобной продолжительности всегда генерируется несколько раз с некоторыми уточнениями в запросе, чтобы выбрать лучший «дубль». Если говорить о полнометражной картине, то первые её 25 минут потребовали генерации 16 181 клипов продолжительностью 15 секунд, из которых были отобраны 253 финальных варианта. Текстовые запросы приходится делать очень подробными, учитывающими стиль визуализации, освещение и имитацию того или иного съёмочного оборудования, а также визуальных эффектов. Особое внимание пришлось уделять освещению в сценах, поскольку ИИ обычно не отличается реалистичностью результирующих видео, «пересвечивая» содержимое сцены. В целом, движущиеся в кадре актёры и предметы должны учитывать законы физики, и это тоже требует особого комментирования в исходных текстовых запросах. По сути, каждый запрос содержит в среднем 3000 слов.

Стартап готов зарабатывать на понимании такой специфики при создании фильмов и сериалов при помощи ИИ. Клиенты отправляют Higgsfield свои сценарии, а стартап возвращает им детализированные текстовые запросы на каждую страницу сценария. Поскольку до финального монтажа доживает лишь малая часть сгенерированных ИИ видеоклипов, то расходы на работу с облачными вычислительными ресурсами оказываются весьма высокими. В частности, полнометражка для Каннского кинофестиваля потребовала $400 000 на оплату услуг облачных провайдеров. И если бы Higgsfield не сотрудничала в этой сфере с так называемыми представителями сферы neocloud, то расходы могли бы оказаться ещё выше. Как поясняют представители стартапа, нельзя просто войти в чат-бот и попросить: «Сделай мне классное 95-минутное видео».

Теги: ии, ии-редактор, генерация видео, каннский кинофестиваль, стартап
