Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC

Издательство Deep Silver и разработчики из немецкой студии King Art Games (Iron Harvest) на шоу Warhammer Skulls 2026 подтвердили дату выхода и пострелизную поддержку амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Источник изображения: Deep Silver

Как стало известно, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 поступит в продажу 17 сентября 2026 года эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался непримиримым геймплейным трейлером.

Стоимость Dawn of War 4 составит $60 за стандартное издание и $90 за Commander Edition (включает доступ к игре с 14 сентября и сезонный пропуск первого года). Предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте недоступны.

Сезонный пропуск первого года включает цифровой саундтрек (станет доступен на выходе игры) и два пострелизных дополнения: сюжетный пролог Blood Ravens и аддон Aftermath.

Blood Ravens (выйдет в первом квартале 2027 года) расскажет о цепочке событий, которая определит судьбу Кронуса, а Aftermath (во втором) предложит продолжение сюжетной кампании, новую фракцию и командиров.

С осени 2026 года по весну 2027-го Warhammer 40,000: Dawn of War 4 также получит несколько бесплатных обновлений: с режимом Crusade, наборами новых карт, редактором миссий и прочими особенностями.

Обещают возвращение к корням RTS, эпический сюжет, грандиозные сражения, четыре уникальные фракции (космический десант, орки, некроны и Адептус Механикус), кампанию на 70 миссий и текстовый перевод на русский.

Теги: warhammer 40,000: dawn of war 4, king art games, deep silver, стратегия, warhammer skulls 2026
