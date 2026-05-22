Lam Research собирается внедрять ИИ в оборудование для производства чипов, чтобы снизить уровень брака продукции

До сих пор считалось, что искусственный интеллект связан с оборудованием для производства чипов только ростом спроса на него в условиях бума, но представители Lam Research дали понять, что соответствующие технологии способны снизить уровень брака и повысить производительность при использовании этого оборудования по прямому назначению.

Источник изображения: Lam Research

Как заявил в интервью Reuters генеральный директор Lam Research Тим Арчер (Tim Archer), этот американский производитель оборудования для выпуска чипов намерен внедрить в свои изделия дополнительные датчики и алгоритмы с использованием ИИ, которые помогут быстрее выявлять проблемные места в дизайне чипов и обнаруживать дефекты на ранних этапах. Клиентам это позволит выпускать больше чипов с меньшим уровнем брака.

По словам Арчера, ИИ позволяет наделить оборудование для производства чипов способностью обнаруживать те проблемные состояния, которые ранее не выявлялись достоверно с помощью классических методов диагностики. Lam Research также собирается не только расширять свою калифорнийскую площадку, но и построить лабораторию в Аризоне, чтобы быть ближе к крупным заказчикам в лице TSMC и Intel, у которых в этом штате имеются предприятия по производству чипов. Эта инициатива потребует примерно $45 млн инвестиций.

Теги: lam research, ии, производство микросхем, литография
