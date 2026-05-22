Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование

SpaceX отменила первую попытку запуска новой сверхтяжёлой ракеты Starship V3 буквально на последних секундах обратного отсчёта. Старт должен был состояться 21 мая 2026 года с площадки Starbase в Южном Техасе (по московскому времени — 22 мая в 01:30) и стать первым полётом обновлённой версии Starship, но обратный отсчёт несколько раз останавливался на отметке T−40 секунд и после нескольких попыток запуск отменили.

Несмотря на отмену старта, попытка принесла пользу: ракета была заправлена и доведена почти до запуска, то есть SpaceX фактически провела так называемую «мокрую» генеральную репетицию с полной заправкой баков криогенным топливом. Это особенно важно, потому что одновременно испытывались новая версия корабля, обновлённая инфраструктура и новая стартовая площадка. Полгода назад именно разрыв топливных баков помешал совершить первый полёт обновлённого ракетного комплекса Starship.

По сообщению Reuters, произошёл отказ одной из механических систем на стартовой башне, а именно возникла проблема с механической «рукой», которая подхватывает и удерживает ракету при запуске и после возвращения. Вероятно, поломка не слишком сложная, поскольку новую попытку назначили на следующие сутки — она состоится в пятницу вечером по местному времени или, по московскому, в субботу 23 мая в 01:00 с окном в 90 минут. Запустить сейчас Starship для компании крайне важно, поскольку эта платформа нужна SpaceX для будущего вывода спутников Starlink, для лунной программы NASA и, в перспективе, для реализации марсианских планов Илона Маска, а также для выхода компании на IPO.