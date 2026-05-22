Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Новая мегаракета SpaceX остановилась в ш...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование

SpaceX отменила первую попытку запуска новой сверхтяжёлой ракеты Starship V3 буквально на последних секундах обратного отсчёта. Старт должен был состояться 21 мая 2026 года с площадки Starbase в Южном Техасе (по московскому времени — 22 мая в 01:30) и стать первым полётом обновлённой версии Starship, но обратный отсчёт несколько раз останавливался на отметке T−40 секунд и после нескольких попыток запуск отменили.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Несмотря на отмену старта, попытка принесла пользу: ракета была заправлена и доведена почти до запуска, то есть SpaceX фактически провела так называемую «мокрую» генеральную репетицию с полной заправкой баков криогенным топливом. Это особенно важно, потому что одновременно испытывались новая версия корабля, обновлённая инфраструктура и новая стартовая площадка. Полгода назад именно разрыв топливных баков помешал совершить первый полёт обновлённого ракетного комплекса Starship.

По сообщению Reuters, произошёл отказ одной из механических систем на стартовой башне, а именно возникла проблема с механической «рукой», которая подхватывает и удерживает ракету при запуске и после возвращения. Вероятно, поломка не слишком сложная, поскольку новую попытку назначили на следующие сутки — она состоится в пятницу вечером по местному времени или, по московскому, в субботу 23 мая в 01:00 с окном в 90 минут. Запустить сейчас Starship для компании крайне важно, поскольку эта платформа нужна SpaceX для будущего вывода спутников Starlink, для лунной программы NASA и, в перспективе, для реализации марсианских планов Илона Маска, а также для выхода компании на IPO.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование
Первый полёт Starship V3 в рамках программы Flight 12 перенесён на 20 мая
NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы
Теги: starship, запуск ракеты, аномалия
starship, запуск ракеты, аномалия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 29 мин.
GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра 46 мин.
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 9 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 9 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 10 ч.
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2 11 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 13 ч.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 14 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 14 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 15 ч.
«Уэбб» разглядел на «горячем юпитере» утренние облака из «песка», которые исчезают к вечеру 20 мин.
Марсоход NASA Perseverance нашёл на Марсе «сэндвич» из камней 50 мин.
Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование 2 ч.
Lam Research собирается внедрять ИИ в оборудование для производства чипов, чтобы снизить уровень брака продукции 3 ч.
Anthropic ищет любые мощности для ИИ: в ход могут пойти чипы Microsoft Maia 200 4 ч.
NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС 4 ч.
Nvidia открестилась от GeForce: компания перестала отчитываться о продажах игровых видеокарт 4 ч.
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58 9 ч.
Новая статья: 72 полёта над Марсом: как Ingenuity пережил зиму, сбои и собственную миссию 10 ч.
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124 11 ч.