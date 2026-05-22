Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Аркада Дождались Японию: за неделю в Forza Hori...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек

Разработчики из принадлежащей Xbox британской студии Playground Games поделились официальной информацией о первых успехах вышедшей недавно гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6.

Источник изображения: Steam (ＫΞＬΛ)

Источник изображения: Steam (ＫΞＬΛ)

Напомним, за четыре дня расширенного доступа, судя по внутриигровому «Залу славы», Forza Horizon 6 привлекла почти 1,5 млн человек, а с полноценным релизом 19 мая обогнала по пиковому онлайну все другие игры Xbox в Steam.

Как сообщила Playground Games в официальном микроблоге франшизы, к вечеру 21 мая суммарная аудитория Forza Horizon 6 на всех целевых платформах превысила 6 миллионов игроков. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Источник изображения: Playground Games

Источник изображения: Playground Games

«Forza Horizon 6? Скорее, Forza Horizon 6 Миллионов! Спасибо всем вам, что присоединились к нам на фестивале Horizon в Японии», — поблагодарили сообщество игры разработчики.

Стоит отметить, что в случае с Forza Horizon 6 показатель общего количества игроков не равняется продажам, так как с момента релиза проект также доступен подписчикам сервиса Game Pass (Ultimate, PC).

Источник изображения: Playground Games

Источник изображения: Playground Games

Игра предлагает открытый мир Японии с самой плотной картой в истории серии, более 550 реальных машин, смену времён года (в том числе сезон сакуры), настройки доступности и текстовый перевод на русский язык.

Forza Horizon 6 вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 доберётся к концу 2026 года. Критики оценили игру на 89−92 %, а пользователи Steam оказались строже — 83 % («очень положительные» отзывы).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла
По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом
Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 29 мин.
GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра 46 мин.
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 9 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 9 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 10 ч.
Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2 11 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 13 ч.
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом 14 ч.
Психогеографическая ролевая игра Hopetown получила геймплейный тизер и заручилась поддержкой ещё одного ветерана Disco Elysium 14 ч.
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 15 ч.
«Уэбб» разглядел на «горячем юпитере» утренние облака из «песка», которые исчезают к вечеру 20 мин.
Марсоход NASA Perseverance нашёл на Марсе «сэндвич» из камней 50 мин.
Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование 2 ч.
Lam Research собирается внедрять ИИ в оборудование для производства чипов, чтобы снизить уровень брака продукции 3 ч.
Anthropic ищет любые мощности для ИИ: в ход могут пойти чипы Microsoft Maia 200 4 ч.
NASA зафиксировало возобновление утечки воздуха в российском сегменте МКС 4 ч.
Nvidia открестилась от GeForce: компания перестала отчитываться о продажах игровых видеокарт 4 ч.
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58 9 ч.
Новая статья: 72 полёта над Марсом: как Ingenuity пережил зиму, сбои и собственную миссию 10 ч.
Xiaomi выпустила свои первые открытые наушники-клипсы за $124 11 ч.