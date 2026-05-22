Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек

Разработчики из принадлежащей Xbox британской студии Playground Games поделились официальной информацией о первых успехах вышедшей недавно гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6.

Напомним, за четыре дня расширенного доступа, судя по внутриигровому «Залу славы», Forza Horizon 6 привлекла почти 1,5 млн человек, а с полноценным релизом 19 мая обогнала по пиковому онлайну все другие игры Xbox в Steam.

Как сообщила Playground Games в официальном микроблоге франшизы, к вечеру 21 мая суммарная аудитория Forza Horizon 6 на всех целевых платформах превысила 6 миллионов игроков. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Forza Horizon 6? Скорее, Forza Horizon 6 Миллионов! Спасибо всем вам, что присоединились к нам на фестивале Horizon в Японии», — поблагодарили сообщество игры разработчики.

Стоит отметить, что в случае с Forza Horizon 6 показатель общего количества игроков не равняется продажам, так как с момента релиза проект также доступен подписчикам сервиса Game Pass (Ultimate, PC).

Игра предлагает открытый мир Японии с самой плотной картой в истории серии, более 550 реальных машин, смену времён года (в том числе сезон сакуры), настройки доступности и текстовый перевод на русский язык.

Forza Horizon 6 вышла на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 доберётся к концу 2026 года. Критики оценили игру на 89−92 %, а пользователи Steam оказались строже — 83 % («очень положительные» отзывы).