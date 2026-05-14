По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6

В преддверии скорого выхода на старт продаж амбициозная гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от британской студии Playground Games удостоилась первых оценок от западных критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 100 обзоров Forza Horizon 6 со средней оценкой 89 % (PC) и 92 % (Xbox). На OpenCritic картина схожая — 91 % при 75 отзывах (игру рекомендуют 100 % журналистов).

Таким образом, Forza Horizon 6 заслужила рейтинг на уровне Forza Horizon 5 и Forza Horizon 4 (тоже максимум 92 % на Metacritic) — самых высокооценённых игр серии — и слегка опередила Forza Horizon 3 (91 %).

Рецензенты остались в восторге от открытого мира Японии, широкого выбора лицензированных машин, обилия активностей, разнообразия заездов и гоночных стилей, приятного управления, живописной графики и удачно подобранной музыки.

В минусы игре записали отсутствие по-настоящему свежих идей, малое количество действительно выдающихся заездов и общую их невыразительность, а также слабые сюжетные элементы.

Критики сходятся во мнении, что Playground Games не стала изобретать колесо для Forza Horizon 6. «Это ещё одна Forza Horizon со всеми своими недостатками и множеством, множеством достоинств», — резюмировал автор PC Gamer.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся в 2026 году. В состав премиального издания за $100 входит доступ к игре с 15 мая.