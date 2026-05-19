Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Forza Horizon 6 только вышла, а уже обог...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox

Спустя четыре дня расширенного доступа гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от британской студии Playground Games добралась до официального релиза и уже установила рекорд для игр Xbox Game Studios.

Источник изображения: Steam (Mriy@)

Источник изображения: Steam (Mriy@)

Напомним, на старте расширенного доступа Forza Horizon 6 в Steam заслужила «смешанные» отзывы — рейтинг игры на платформе составлял 66 %. К полноценному релизу показатель вырос до 81 % («очень положительные» обзоры).

Пользователи хвалят открытый мир Японии, густую атмосферу, приятную графику и ощущения от езды, а сетуют на ИИ соперников. Технические проблемы, превалировавшие в первых обзорах, отошли на второй план.

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображения: Xbox Game Studios

Что касается нового рекорда для игр Xbox Game Studios, то пиковый онлайн Forza Horizon 6 в Steam после полноценного релиза превысил 273,1 тыс. человек, что стало лучшим результатом для проектов издательства.

До сих пор главными ориентирами Xbox Game Studios в Steam были игры серии Halo — Halo Infinite (272,5 тыс. человек) и Halo: The Master Chief Collection (161 тыс.), — но с выходом Forza Horizon 6 и они остались позади.

Игра предлагает самую плотную карту в истории серии, более 550 машин на запуске, смену времён года (в том числе сезон сакуры), достоверное изображение Японии и текстовый перевод на русский.

Forza Horizon 6 вышла 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся к концу 2026 года. Судя по внутриигровому «Залу славы», игра привлекла уже более миллиона человек.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла
«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии
По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде
Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 33 мин.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 54 мин.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 2 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 2 ч.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 3 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 4 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 4 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 4 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 4 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 4 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 18 мин.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 58 мин.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 2 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 2 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 2 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 3 ч.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 3 ч.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 3 ч.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 3 ч.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 3 ч.