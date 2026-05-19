Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox

Спустя четыре дня расширенного доступа гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от британской студии Playground Games добралась до официального релиза и уже установила рекорд для игр Xbox Game Studios.

Напомним, на старте расширенного доступа Forza Horizon 6 в Steam заслужила «смешанные» отзывы — рейтинг игры на платформе составлял 66 %. К полноценному релизу показатель вырос до 81 % («очень положительные» обзоры).

Пользователи хвалят открытый мир Японии, густую атмосферу, приятную графику и ощущения от езды, а сетуют на ИИ соперников. Технические проблемы, превалировавшие в первых обзорах, отошли на второй план.

Что касается нового рекорда для игр Xbox Game Studios, то пиковый онлайн Forza Horizon 6 в Steam после полноценного релиза превысил 273,1 тыс. человек, что стало лучшим результатом для проектов издательства.

До сих пор главными ориентирами Xbox Game Studios в Steam были игры серии Halo — Halo Infinite (272,5 тыс. человек) и Halo: The Master Chief Collection (161 тыс.), — но с выходом Forza Horizon 6 и они остались позади.

Игра предлагает самую плотную карту в истории серии, более 550 машин на запуске, смену времён года (в том числе сезон сакуры), достоверное изображение Японии и текстовый перевод на русский.

Forza Horizon 6 вышла 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся к концу 2026 года. Судя по внутриигровому «Залу славы», игра привлекла уже более миллиона человек.