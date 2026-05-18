В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла

Гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от издательства Xbox Game Studios и разработчиков из британской студии Playground Games ещё официально не вышла, но уже привлекла внушительную аудиторию.

Напомним, стандартное издание Forza Horizon 6 ($70) выйдет завтра, 19 мая, тогда как владельцы премиального комплекта ($100) получили доступ к игре ещё в конце прошлой недели, 15-го числа.

Как сообщило издание DayOne (в прошлом XboxEra) со ссылкой на внутриигровые данные, суммарная аудитория Forza Horizon 6 на ПК и консолях ещё до официального релиза превысила миллион человек.

Согласно статистике внутриигрового «Зала славы», уже на этапе расширенного доступа Forza Horizon 6 привлекла 1 191 886 пользователей. Для сравнения: результат Forza Horizon 5 за аналогичный период составил 800 тыс. игроков.

За время расширенного доступа в Steam рейтинг Forza Horizon 6 вырос с 66 % («смешанные» отзывы) до 79 % («в основном положительные»), однако остаётся ниже результата Forza Horizon 5 (89 %, «очень положительные» обзоры).

Пиковый онлайн Forza Horizon 6 в Steam ещё до полноценного релиза превысил 181,7 тыс. человек — это лучший результат в истории серии на платформе Valve. Прошлым ориентиром была Forza Horizon 5 с 81 тыс.

Стоит отметить, что 19 мая Forza Horizon 6 выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), тогда как до PS5 игра доберётся лишь к концу 2026 года. Критики оценили проект на 89−92 %.