«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии

Хотя до релиза гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 от Playground Games остаётся ещё четыре дня, владельцы премиального издания доступ к игре уже получили и успели сформировать первое впечатление.

За первые часы со старта расширенного доступа Forza Horizon 6 в Steam получила 3,8 тыс. (4,4 тыс. с учётом покупок вне Steam) «смешанных» отзывов — рейтинг игры на платформе составляет 66 % (63 %).

Покупатели сетуют на технические проблемы, включая невозможность запуска игры, неудовлетворительную производительность, вылеты и неработоспособность на Steam Deck (несмотря на обещанную полную совместимость).

«Очень расстроен игрой. Зря потраченные деньги и время. Когда я покупал ранний доступ, то рассчитывал поиграть все четыре дня, а не разбираться с вашими проблемами», — поделился -dicko.

Что касается позитивных откликов, то пользователи хвалят японский антураж, колоритный открытый мир, обширный автопарк, качественную графику и знакомый по прошлым частям игровой процесс.

Тем временем пиковый онлайн Forza Horizon 6 в Steam ещё до полноценного релиза превысил 170,5 тыс. человек — это лучший результат в истории серии на платформе Valve. Прошлым ориентиром была Forza Horizon 5 с 81 тыс.

Официальный релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 игра доберётся в 2026 году. Критики оценили проект на 89−92 %.