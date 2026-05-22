Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max

Китайская компания Alibaba представила модель искусственного интеллекта Qwen3.7-Max, разработанную для эпохи ИИ-агентов. Она не просто отвечает на вопросы, а умеет осуществлять долгосрочное планирование, часами выполнять задачи без участия человека и даже управлять роботами.

В основных тестах Alibaba Qwen3.7-Max выступила на уровне с лидерами отрасли, показывая результаты на уровне DeepSeek, Kimi и GLM и Anthropic: китайские модели, уверен разработчик, больше не являются догоняющими, а выступают на равных с американскими лидерами отрасли. Её работа не ограничивается сериями вопросов и ответов с пользователями — в эпоху ИИ-агентов она одинаково хорошо проявляет себя в написании кода, работе с офисными документами, исследовании вопросов, управлении подчинёнными ИИ-агентами и даже роботами.

Alibaba привела несколько примеров задач, с которыми справилась Qwen3.7-Max. В одном из сценариев она в течение 35 часов выполняла оптимизацию программного ядра, осуществив более тысячи вызовов инструментов и произведя оптимизацию кода под ускоритель T-Head ZW-M890 PPU, с которым её не знакомили на этапе обучения, и добилась десятикратного прироста производительности по сравнению с эталонной реализацией. Важно, что в процессе работы Qwen3.7-Max не забывала о поставленной цели и сохраняла стратегию, накапливая опыт.

В качестве примера выполнения офисных задач приводится оформление дипломной работы — модель самостоятельно изучила требования и адаптировала документ. Alibaba обратила внимание, что ИИ-модели иногда пытаются жульничать и подгонять свои ответы под известные результаты. На этапе обучения с подкреплением Qwen3.7-Max выработала навык контролировать такие порывы — она отследила собственные попытки обмануть систему и сформировала новые правила защиты.

Модель проявила способности к долгосрочному планированию. В эмуляции стартапа YC-Bench она достигла выручки $2,08 млн, обойдя по этому показателю своих предшественниц. Ещё один сценарий — управление собакоподобным роботом. Qwen3.7-Max выступила как высшее звено в цепочке через агентскую платформу Qwen-RobotClaw, базовую навигационную модель Qwen-RobotNav и систему машинного зрения на базе модели Qwen-plus. Alibaba Qwen3.7-Max совместима с приложениями ИИ-агентов, такими как Claude Code, OpenClaw и Qwen Code; вызовы API совместимы с форматами OpenAI и Anthropic. Новая модель является закрытой, но поработать с ней уже можно в инфраструктуре Alibaba Cloud.