Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max

Китайская компания Alibaba представила модель искусственного интеллекта Qwen3.7-Max, разработанную для эпохи ИИ-агентов. Она не просто отвечает на вопросы, а умеет осуществлять долгосрочное планирование, часами выполнять задачи без участия человека и даже управлять роботами.

Источник изображения: qwen.ai

Источник изображения: qwen.ai

В основных тестах Alibaba Qwen3.7-Max выступила на уровне с лидерами отрасли, показывая результаты на уровне DeepSeek, Kimi и GLM и Anthropic: китайские модели, уверен разработчик, больше не являются догоняющими, а выступают на равных с американскими лидерами отрасли. Её работа не ограничивается сериями вопросов и ответов с пользователями — в эпоху ИИ-агентов она одинаково хорошо проявляет себя в написании кода, работе с офисными документами, исследовании вопросов, управлении подчинёнными ИИ-агентами и даже роботами.

Alibaba привела несколько примеров задач, с которыми справилась Qwen3.7-Max. В одном из сценариев она в течение 35 часов выполняла оптимизацию программного ядра, осуществив более тысячи вызовов инструментов и произведя оптимизацию кода под ускоритель T-Head ZW-M890 PPU, с которым её не знакомили на этапе обучения, и добилась десятикратного прироста производительности по сравнению с эталонной реализацией. Важно, что в процессе работы Qwen3.7-Max не забывала о поставленной цели и сохраняла стратегию, накапливая опыт.

В качестве примера выполнения офисных задач приводится оформление дипломной работы — модель самостоятельно изучила требования и адаптировала документ. Alibaba обратила внимание, что ИИ-модели иногда пытаются жульничать и подгонять свои ответы под известные результаты. На этапе обучения с подкреплением Qwen3.7-Max выработала навык контролировать такие порывы — она отследила собственные попытки обмануть систему и сформировала новые правила защиты.

Модель проявила способности к долгосрочному планированию. В эмуляции стартапа YC-Bench она достигла выручки $2,08 млн, обойдя по этому показателю своих предшественниц. Ещё один сценарий — управление собакоподобным роботом. Qwen3.7-Max выступила как высшее звено в цепочке через агентскую платформу Qwen-RobotClaw, базовую навигационную модель Qwen-RobotNav и систему машинного зрения на базе модели Qwen-plus. Alibaba Qwen3.7-Max совместима с приложениями ИИ-агентов, такими как Claude Code, OpenClaw и Qwen Code; вызовы API совместимы с форматами OpenAI и Anthropic. Новая модель является закрытой, но поработать с ней уже можно в инфраструктуре Alibaba Cloud.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Alibaba представила закрытую ИИ-модель Qwen3.6-Plus
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков
Теги: alibaba, qwen, ии
alibaba, qwen, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 25 мин.
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max 48 мин.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 49 мин.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 2 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 4 ч.
GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра 4 ч.
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 12 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 13 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 13 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 17 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 2 мин.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 7 мин.
Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 % 11 мин.
Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров 19 мин.
MacBook Pro OLED на подходе — Samsung почти готова к массовому выпуску дисплеев 20 мин.
Представлен сервер Delta Orca на базе Intel Xeon 6 для работы с неструктурированными данными 25 мин.
Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят 26 мин.
Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus 43 мин.
IBM создаст контрактное производство чипов завтрашнего дня — квантовое 46 мин.
Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе 3 ч.