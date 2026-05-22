IBM создаст контрактное производство чипов завтрашнего дня — квантовое

IBM и Министерство торговли США объявили о намерении создать Anderon — новую дочернюю компанию IBM с широкими правами самостоятельной работы. Предприятие будет обрабатывать 300-мм «квантовые» пластины для выпуска квантовых процессоров и сопутствующей электроники. Это попытка возврата IBM к контрактному производству после продажи заводов компании GlobalFoundries в 2014 году, но на новом уровне — для работы с заказчиками в сфере квантовых вычислений.

Деньгами в создании Anderon примет серьёзное участие Министерство торговли США. Оно внесёт в общий котёл $1 млрд в рамках закона CHIPS Act, а ещё $1 млрд выделит IBM. Также компания передаст новой структуре интеллектуальную собственность, производственные активы и профильных специалистов. Штаб-квартира и производство будут расположены в Олбани, штат Нью-Йорк. Выбор 300-мм пластин обусловлен современной производственной архитектурой — от изготовления заготовок для пластин до боксов для транспортировки, тестового и промышленного оборудования. Сегодня в этом сегменте представлено всё самое лучшее, и этим было бы грех не воспользоваться.

На первом этапе запуска производства, если дело до него дойдёт (пока подписан только документ о намерениях), компания Anderon будет выпускать пластины для сверхпроводниковых кубитов и сопутствующей электроники. Это именно тот тип кубитов, на котором IBM строит свои квантовые процессоры: сверхпроводящие схемы охлаждаются почти до абсолютного нуля, а квантовые состояния управляются микроволновыми сигналами. Схемы с кубитами будут содержать сверхпроводящую разводку, сквозные кремниевые переходы (TSV), контактные группы и другие элементы. Также завод будет тестировать чипы и, возможно, заниматься их упаковкой.

В дальнейшем IBM намерена организовать на предприятии Anderon контрактное производство для обслуживания заказов со всего мира. На этом этапе компания начнёт осваивать изготовление иных типов кубитов, отличных от её собственных. Тем самым компания будет стремиться стать мировым центром производства квантовых процессоров.

На момент публикации пресс-релиза расшифровки названия или аббревиатуры Anderon не приводилось. На наш взгляд, это созвучная модификация и комбинация слов under и on, что можно трактовать как «включаем ниже», следуя квантовой логике проекта. Но мы можем ошибаться. Будет интересно узнать официальную версию.