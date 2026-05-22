Meta✴ переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook✴ и ИИ-поиск ответов

Meta✴ выпустила приложение Forum для групп Facebook✴ — отдельный продукт, который по замыслу напоминает Reddit, но требует привязки к реальному аккаунту. Приложение в Apple App Store первым обнаружил автор рассылки Geekout Newsletter Мэтт Наварра (Matt Navarra). Компания не делала ни официального анонса, ни пресс-релиза.

Meta✴ описывает Forum как место, где можно получить настоящие ответы от настоящих людей. Это очень напоминает Reddit с живыми обсуждениями тем вместо алгоритмически подобранного контента. Однако полной анонимности, как на Reddit, Forum не даёт. Для входа нужна учётная запись Facebook✴, а профиль и активность переносятся автоматически. Пользователи могут скрываться за псевдонимами — такая возможность уже есть в основном приложении Facebook✴, — но администраторы групп всё равно видят настоящие имена участников.

Главное отличие Forum от привычной ленты Facebook✴ — содержание. Вместо публикаций друзей, страниц, на которые подписан пользователь, и случайных записей, подобранных алгоритмом, лента целиком состоит из обсуждений в группах. При первом входе приложение спрашивает о предпочтениях для последующего подбора публикаций из других групп, соответствующих интересам пользователя. Записи синхронизируются: всё, что пользователь публикует через Forum, появляется в основном приложении Facebook✴ и наоборот.

Попытка выделить группы в отдельный продукт для Meta✴ не первая. Ещё когда компания называлась Facebook✴, она выпускала самостоятельное приложение Groups, но закрыла его в 2017 году. От предшественника Forum отличают две функции на основе ИИ. Первая — Ask: она собирает ответы из разных групп на вопрос пользователя, избавляя его от необходимости самостоятельно обходить каждую группу. Вторая — помощник для администраторов, который берёт на себя часть модераторской работы.

Компания дала понять, что Forum пока находится на стадии тестирования. «Мы публично тестируем множество новых продуктов, чтобы понять, что люди считают интересным и полезным для своего опыта в наших приложениях», — сообщил представитель Meta✴.