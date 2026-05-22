Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят

Российский рынок дистрибуции электроники и бытовой техники столкнулся в 2025 году с падением в денежном выражении на 20–35 % в зависимости от сегмента, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и экспертов. Традиционная модель продаж через розницу сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны маркетплейсов, но не только это влияет на продажи.

В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ спрос «сжался до минимальных размеров», многие значимые проекты поставлены на паузу, а бизнес «концентрируется на латании дыр» и ремонте текущего оборудования. Также высокая ставка ЦБ ударила по запуску новых инвестиционных проектов.

По мнению директора департамента персональных систем OCS Александра Логинова, негативную роль сыграла и курсовая волатильность: в начале 2025 года у ряда дистрибуторов наблюдалось затоваривание складов, и укрепление рубля привело к росту стоимости хранения складских запасов.

В результате дистрибуторы столкнулись с ростом затрат — на логистику, страхование, комплаенс и кредитование — параллельно со снижением спроса со стороны розницы и корпоративных клиентов. В связи с этим привычная модель продаж через склад и классическую розницу становится неактуальной.

На фоне этого меняется структура каналов продаж. По данным АКИТ, объём онлайн-торговли в 2025 году вырос до 11,5 трлн руб., а её доля достигла 18,8 %. В «М.Видео» подсчитали, что в первом квартале 2026 года на маркетплейсы пришлось более 60 % продаж техники в штуках и около 40 % — в денежном выражении.

Маркетплейсы стали основным каналом продаж в рознице — на них приходится до двух третей продаж в штуках, а в отдельных подкатегориях — до 75 %. По словам учредителя бренда бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, экспансия маркетплейсов привела к усилению ценовой конкуренции и вытеснению части небольших игроков с рынка.

В «М.Видео» отметили, что в связи с насыщением ряда категорий спрос смещается в более доступные сегменты. Растёт доля бюджетных устройств и небрендированной продукции, а также сегмент восстановленной техники, который постепенно выходит за пределы нишевого.

Устойчивость сохраняет спрос на малую бытовую технику — за счёт короткого цикла покупки и относительно низкого среднего чека. Также поддерживается спрос на аксессуары и сопутствующие товары. Наиболее слабая динамика наблюдается в категории товаров с длинным циклом обновления — прежде всего это компьютерная техника и смартфоны.

В «Марвел-Дистрибуции» также считают, что расширение с 27 мая 2026 года перечня товаров, запрещённых к ввозу по параллельному импорту, вряд ли отразится на ситуации на рынке.

Розничный кризис и трансформация каналов отражаются на маржинальности операций дистрибуторов. Наиболее уязвимыми оказались сегменты, зависящие от кредитного спроса, в том числе смартфоны и ноутбуки. Как сообщают в «Марвел-Дистрибуции», прогноз на 2026 год по рынку смартфонов составляет около 21 млн устройств, тогда как в 2025 году этот показатель составлял около 25 млн. В корпоративном сегменте заказчики переносят на будущее обновление инфраструктуры и упрощают спецификации.

По данным АРПЭ, за 2025 год рынок электронных компонентов сократился на 25 %, до 288 млрд руб., а доля отечественной продукции не превышает 26 %. В сегменте комплектующих и запчастей для ремонта спрос поддерживается как ценовыми факторами, так и переходом пользователей к ремонту вместо покупки новой техники, сообщили в «Марвел-Дистрибуции».

Из-за резкого роста цен на память и накопители бюджетные модели ноутбуков и ПК перешли в среднеценовой сегмент, что повлияло на предпочтения бизнеса. Если раньше популярная конфигурация включала твердотельный накопитель объёмом 1 Тбайт и оперативную память на 32 Гбайт, то сегодня наиболее востребованные параметры стали вдвое меньше — 512 Гбайт и 16 Гбайт соответственно.

Также наблюдающийся дефицит комплектующих привёл к изменению закупочных процедур. Дистрибуторы стремятся не держать большие объёмы оборудования на своих складах. Его, как правило, заказывают под конкурс у производителей. При этом вендоры могут гарантировать сохранение цены в среднем на неделю. В связи с этим конкурсные процедуры стали проходить гораздо быстрее, а решения по закупкам принимаются более оперативно.

Из-за изменения правил ввоза техники в РФ выросли сроки поставок оборудования. Если раньше стандартной практикой была доставка оборудования в течение 60 дней, то теперь этот срок может увеличиваться вдвое.

При этом сегмент госзакупок в меньшей степени пострадал от дефицита комплектующих. Здесь доминирует отечественное оборудование. И если на складах российского производителя есть необходимое количество товара, сроки поставок, как правило, не превышают привычных значений.

