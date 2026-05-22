Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint

Microsoft обновит офисные приложения Word, Excel, PowerPoint и разрешит пользователям убрать плавающую кнопку встроенного ИИ-помощника Copilot. Кнопка появилась несколько недель назад в правом нижнем углу документов и таблиц. Больше всего жалоб поступило от пользователей Excel — кнопка закрывает ячейки, а полностью отключить её нельзя.

Кэти Киветт (Katie Kivett), руководитель продуктовой группы Microsoft, отметила, что компания фиксирует рост вовлечённости пользователей Copilot, но вместе с тем получает запросы на расширение возможностей управления тем, как ИИ-помощник отображается на экране. По её словам, Microsoft стремится сделать Copilot более адаптивным и вносит в него точечные изменения.

Раньше кнопку можно было только закрепить в углу экрана, сделав чуть меньше. Теперь появится возможность перенести её на панель инструментов в верхней части окна. Опция станет доступна при щелчке правой кнопкой мыши по кнопке Copilot. Решение появилось через месяц после того, как Microsoft начала убирать кнопки Copilot из приложений Windows 11. Компания несколько лет расставляла их повсюду и, похоже, наконец осознала, что навязчивые элементы интерфейса раздражают больше, чем помогают.

Теги: copilot, microsoft, microsoft office, excel, word
