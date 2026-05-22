Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн

Сегодня исполняется 16 лет с того дня, как впервые в истории биткоинами был оплачен реальный товар — две пиццы обошлись в 10 тыс. монет — по сегодняшнему курсу это $770 млн.

Вошедшее в историю событие произошло 22 мая 2010 года: американский программист Ласло Ханеч (Laszlo Hanyecz), участвовавший в разработке алгоритмов майнинга, сообщил на форуме Bitcointalk о готовности отправить 10 тыс. биткоинов тому, кто закажет ему домой две пиццы. Откликнулся студент Джереми Стардивент (Jeremy Sturdivant), который заплатил $40 за две пиццы с грибами в Papa John’s.

О сделке стало широко известно несколько лет спустя — с 2017 года криптовалютное сообщество отмечает 22 мая как День биткоин-пиццы (Bitcoin Pizza Day). Считается, что это первая в истории покупка реального товара за биткоины. По сегодняшнему курсу 10 тыс. биткоинов стоят около $770 млн; комиссия за перевод в тот момент составила 0,99 биткоина — сейчас это примерно $77 тыс.

Ласло Ханеч принимал участие в работе над первым выпуском Bitcoin Core под Apple macOS, и это он в мае 2010 года представил алгоритм майнинга на видеокартах. Идею добычи валюты на GPU он развивать не стал — создатель проекта Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) назвал это слишком сложным. Но в сообществе идею восприняли позитивно и адаптировали её под Windows, macOS и Linux. Капитализация биткоина сегодня насчитывает $1,5 трлн.