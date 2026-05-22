«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры

До релиза горячо ожидаемого ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes остаётся всего две недели, и издание Game Informer решило порадовать фанатов целыми 20 минутами нового геймплея.

События «Готики» и её ремейка разворачиваются в огороженной от остального мира магическим барьером (позволяет войти, но не выйти) колонии заключённых, где оказывается Безымянный — каторжник, чьё появление изменит всё.

Для продвижения по сюжету игрок должен присоединиться к одной из трёх фракций, которая также определяет развитие героя — Старый лагерь, Новый Лагерь и Болотный лагерь. Геймплей от Game Informer посвящён последней локации.

Как отмечают в Alkimia Interactive (разработчик ремейка), лагерь Братства — это место силы, веры и поклонения Спящему: «Он обладает уникальной, почти мистической атмосферой и энергией».

Журналисты Game Informer показали, как Безымянный изучает Болотный лагерь и окружающие его территории, общается с обитателями поселения и сражается с кровавыми мухами.

Фанаты оригинальной «Готики» остались впечатлены преображением знакомой локации и с нетерпением ждут предстоящего релиза. «Должен сказать, Болотный лагерь выглядит великолепно», — посчитал frozealex3069.

Gothic Remake выйдет 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают рукотворный и отзывчивый мир, новые истории и расширение старых, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский.

Теги: gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
